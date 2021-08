Lunedì 2 Agosto 2021, 05:00

SABAUDIA

L'eliambulanza è dovuta atterrare direttamente sulla spiaggia di Sabaudia ieri mattina per portare soccorso ad un bagnante che aveva accusato un malore sotto lo sguardo incredulo dei bagnanti intenti a trascorrere una giornata di mare nella città pontina. A trarre in salvo il signore, che si trovava a circa 500 metri di distanza dalla loro postazione, sono stati i tre bagnini dello stabilimento Lillandà Gianluca, Omar e Manuel. Quando lo hanno raggiunto e portato a riva l'uomo era privo di sensi e, probabilmente, in arresto cardiocircolatorio. Gli hanno praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca e il bagnante ha ripreso a respirare.

Il loro intervento è stato provvidenziale per salvargli la vita. Nel frattempo si era già messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto è giunto il personale del 118 che ha raggiunto la spiaggia attraverso l'accesso al mare di una villa e poi l'eliambulanza che ha trasportato l'uomo all'ospedale Goretti di Latina. Sono intervenuti anche i carabinieri di Sabaudia. In supporto anche i volontari dell'ANC di Sabaudia.

PONZA

Brutto incidente ieri mattina al porto, dove un uomo è stato investito sulla banchina Santa Lucia, nei pressi dell'attracco dei traghetti. Si tratta di un dipendente della cooperativa barcaioli che andava al lavoro, mentre a investirlo è stato un tassista dell'isola.

L'incidente, secondo una prima ricostruzione, si è verificato quando il semaforo era rosso per l'auto e verde per i pedoni, ma su questo saranno gli accertamenti dei carabinieri a fare chiarezza. Il ferito, inizialmente parso in gravi condizioni dopo un volo di circa 10 metri a seguito dell'impatto con l'auto, è stato soccorso, ma fortunatamente per lui non ci sono state gravi conseguenze. Se l'è cavata con alcuni punti di sutura e un grande spavento.

E.Pie.

