Il giorno è arrivato. Dopo le ultime due settimane di campagna elettorale oggi Latina saprà il nome del nuovo sindaco, saprà se Damiano Coletta è riuscito nell'impresa di recuperare tredici punti al suo avversario conquistandosi la riconferma come primo cittadino, o se invece sarà Vincenzo Zaccheo a guidare il capoluogo pontino nei prossimi cinque anni. Il sindaco uscente si era fermato al 35,6 al primo turno, mentre il rivale aveva sfiorato la vittoria arrivando al 48,3%.

Civici e centrosinistra, contro centrodestra. Il primo turno ha dato alle liste che appoggiavano Zaccheo la maggioranza nel prossimo consiglio comunale. Ma per l'elezione del sindaco è servito il secondo turno. Si è votato ieri per tutta la giornata e oggi i seggi restano aperti dalle 7 di questa mattina alle 15, quando inizierà lo spoglio delle schede. L'affluenza è stata più bassa di quella già bassa del primo turno. Alle 12 avevano votato appena 13.686 cittadini, pari al 12,81% degli aventi diritto, con un netto calo rispetto al primo turno quanto alle 12 aveva votato il 16,05%.

Alle 19 l'andamento non è cambiato: ha votato infatti il 32,83%, quasi 4,5 punti percentuali in meno di quindici giorni fa. La percentuale del capoluogo è stata però la più alta dei quattro comuni pontiuni andati al ballottaggio, di un soffio più alta di quella di Cisterna, ma di quattro punti superiore a quelle di Formia e Sezze.

Ieri il sindaco uscente Damioano Coletta ha votato intorno alle 10 nel seggio di via Sezze. Il suo rivale, Vincenzo Zaccheo, ha votato invece nel seggio allestito al liceo Classico in viale Mazzini. Una giornata che è filata via senza particolari tensioni. Malumore nel fronte civico per i manifesti dell'avversario affissi a tappeto sui tabelloni occupando anche gli spazi riservati a Coletta e coprendo i suoi manifesti.

Sabato sera i due rivali si sono quasi incrociati in un ristorante che avevano scelto per cenare insieme ad un ristretto gruppi di amici e di sostenitori. E' accaduto Al Fogolar, alla Chiesuola. Nel salone tra gli altri avventori hanno cenato Damiano Coletta con alcuni esponenti delle sue liste e alcuni collaboratori, mentre Vincenzo Zaccheo con i suoi collaboratori stava cenando in una sala riservata del ristorante. Tra i due, dopo le tensioni di questa campagna elettorale, non vi è stato alcun contatto.

Oggi alle 15 si chiusono i seggi e inizierà lo spoglio. Le operazioni saranno molto più rapide di quelle del primo turno, presidenti di seggio e scrutatori dovranno solo contare i voti dei due sfidanti. Cinque anni fa quando Coletta vinse nettamente contro Calandrini ci vollero solo pochi minuti per capire l'esito del ballottaggio. Solo se vi sarà un testa a testa bisognerà attendere fino all'ultima sezione per sapere chi avrà vintoi queste amministrative. Il Comune, come quindici giorni fa, ha allestito la sala stampa nel salone del Museo Cambellotti ed è lì, con ogni probabilità, che il nuovo sindaco farà la sua prima uscita pubblica per rispondere alle domande dei giornalisti. Il Messaggero seguirà lo scrutinio in diretta sul sito www.il messaggero.it/latina.

Vittorio Buongiorno

