29 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INCIDENTE

Grande commozione nella comunità di Spigno Saturnia per la morte di Luigi Venturino, il 27enne che a bordo di una Volkswagen Golf insieme ai suoi due cani è deceduto in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto sabato sera, poco dopo le 20, sulla Superstrada Formia-Cassino, al km 25+300, nel quale ha perso la vita anche un 44enne originario di Formia ma residente a Cassino, Patrizio Stefanelli.

Il sindaco Salvatore Vento ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, quando si svolgeranno i funerali del giovane, che lavorava in una ditta di impianti di refrigerazione industriale, «in segno di cordoglio e vicinanza alle famiglie di Luigi e di Patrizio Stefanelli», spiega il primo cittadino. Il sindaco ha predisposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sul palazzo comunale, un minuto di raccoglimento negli uffici pubblici e la serrata degli esercizi commerciali durante l'orario dei funerali, alle ore 10.30, presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Spigno Saturnia. Il 27enne era cugino di primo grado del consigliere comunale Vincenzo Venturino ed era molto conosciuto non solo a Spigno Saturnia. Inoltre, è stata firmata un'ordinanza con il divieto di transito e sosta in Piazza Dante, Via Carducci, Via Mazzini, Via Marconi dalle ore 8.30 alle ore 12. Una dinamica ancora poco chiara al vaglio dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Formia e sulla quale vogliono fare luce anche i familiari di Patrizio Stefanelli, che hanno chiesto alla Procura della Repubblica di Cassino la possibilità di effettuare un'autopsia sul corpo del 44enne. Forse si pensa ad un malore che possa aver in qualche maniera condizionato la guida della Bmw sulla quale viaggiava. Di certo c'è che l'impatto tra i due veicoli è stato devastante, con entrambe le vetture completamente distrutte. Non è esclusa l'alta velocità con cui i due mezzi viaggiano, viste le condizioni finali dei due mezzi, ma c'è anche da dire che quel tratto di rettilineo è completamente al buio perché privo dell'illuminazione stradale. Addirittura si sono staccati i pezzi di un motore che sono stati ritrovati a parecchi metri di distanza dal luogo dell'incidente. La Bmw, condotta da Stefanelli, è finita su in un fossato a lato della strada, sulla corsia lato Cassino, l'altra vettura, la Golf, alla guida della quale vi era Venturino era di traverso sulla carreggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 ma i due conducenti era già deceduti. La Sr 630 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore e sono state coordinate le operazioni per l'inversione di marcia di alcuni tir che si trovava in quel momento in transito. Sul posto numerose persone, molti amici di Luigi Venturino che non hanno trattenuto le lacrime per la perdita del ragazzo. Una strada maledetta, la Sr630, per l'ennesimo tributo di sangue, e si conferma come una delle arterie più pericolose d'Italia e, nonostante tutto, più abbandonate a se stesse, nonostante i ripetuti moniti ad intervenire da parte dei sindaci dei comuni attraversati dalla superstrada, in testa proprio quello di Spigno Saturnia, Salvatore Vento.

Giuseppe Mallozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA