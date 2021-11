Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

COMUNE

Niente assessori politici in giunta. Se il sindaco di Latina Damiano Coletta intende avere il supporto del centrodestra, maggioranza in Consiglio comunale, deve presentare una giunta tecnica. È il definitivo messaggio che il centrodestra manda a Coletta, dopo l'ultimo vertice che FdI, FI e Lega hanno tenuto a partire da ieri mattina, durato diverse ore, per definire la situazione; un vertice cui hanno preso parte i vertici provinciali, rappresentati dai senatori Nicola Calandrini (FdI) e Gianfranco Rufa (Lega), da Alessandro Calvi (FI) e dal candidato sindaco, oggi consigliere comunale, Vincenzo Zaccheo, insieme al vice coordinatore regionale di FdI, Enrico Tiero. E il messaggio finale appare quello di un ultimatum: il centrodestra infatti ha stabilito di non inviare a Coletta il proprio documento di intenti fino a quando il sindaco non comunicherà le sue scelte finali sulla giunta.

«Il centrodestra ribadisce - è scritto nella nota finale - l'auspicio che il sindaco possa arrivare alla nomina di assessori di alto profilo tecnico, escludendo la presenza di personalità di caratura politica, o bocciate dalla città nelle recenti elezioni. È stato concordato all'unanimità dei partiti di centrodestra che la composizione della giunta sarà dirimente per una futura interlocuzione». Una frase che sembra chiudere alle ipotesi di nomi emersi in queste ultime ore: gli assessori uscenti si erano infatti ricandidati quali consiglieri comunali, e, se alcuni sono stati eletti in assise, altri no. E sembrerebbe in particolare il caso di Dario Bellini, la cui presenza in una delle due caselle politiche che il sindaco vorrebbe mantenere come continuità amministrativa è stata più volte confermata nelle indiscrezioni delle ultime ore. L'ultimatum non appare però al momento come una rottura delle trattative; dal tavolo di ieri filtra che solo in caso di una giunta con presenze politiche i consiglieri trarranno le conseguenze.

Il centrodestra conferma comunque la propria disponibilità «a lavorare per la realizzazione dei punti strategici per il bene della città e nel solo esclusivo interesse di Latina, a cominciare dall'approvazione dello schema di bilancio».

PRESIDENZA A FDI

Ieri è stato anche stabilito che la presidenza del Consiglio spetta al partito che ha ottenuto il risultato migliore, ovvero Fratelli d'Italia. L'orientamento sarebbe poi quello di affidare la carica al consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze personali, e che ha anche la maggiore esperienza di aula. Si tratterebbe quindi di Raimondo Tiero, consigliere anziano per la quarta volta (non consecutiva; nel 2016 il ruolo spettò a Massimiliano Carnevale. Ma le prime tre volte furono consecutive), e già vice presidente più volte. Relativamente all'ipotesi di Zaccheo presidente, si afferma che l'ex sindaco «ha ringraziato per essere stato indicato, ma rinuncia, preferendo continuare a dare il suo contributo nella vita amministrativa della città». Infine, le tre anime del centrodestra hanno anche stabilito di «ridare centralità al Consiglio, privilegiando il pieno utilizzo dell'aula consiliare, anche con sedute monotematiche, per sottoporre all'attenzione dell'amministrazione e della città i temi cruciali dello sviluppo del territorio».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA