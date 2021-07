Lunedì 5 Luglio 2021, 05:00

TURISMO

Nuova vita, sul lungomare di Latina, per l'Hotel del Sole. Rilevato dalla società H.D.B srl nel 2020, dopo anni di inattività, è oggetto di ristrutturazione totale. Si tratta di un investimento pontino. La nuova proprietà, infatti, è riconducibile alla famiglia di Lucio Benecquista, come ammette lui stesso, noto imprenditore di Latina, patron dell'omonima agenzia di assicurazioni e del Latina Basket, squadra militante in A2.

IL CANTIERE

Da pochi giorni la struttura è completamente avvolta da impalcature metalliche che preannunciano l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria. Sul cartello del cantiere i dati relativi alle autorizzazioni, un permesso a costruire rilasciato dal Suap il 6 marzo 2019, e una variante in Scia del 9 dicembre 2020, l'indicazione della direzione dei lavori affidata all'architetto Marcello Campagna e del nome dell'esecutore dell'opera, la società Ast srl di Latina. Tutto è pronto per il recupero dell'immobile che versa in stato di abbandono. L'investimento della società è rivolto anche verso l'entroterra, dove la H.D.B. ha acquistato un'altra area limitrofa all'albergo, sito a circa metà strada tra Capoportiere e Foce Verde. L'immobile, adibito ad albergo a tre stelle, fino al 1972 era stato di proprietà di altro imprenditore, Giulio Biondi, originario di Carassai, in provincia di Ascoli Piceno, poi ceduta alla società Il Gabbiano srl con sede a Latina. Nel 2015 la proprietà dell'Hotel del Sole è passata alla Delcon srl di Pompei per incorporazione della società Il Gabbiano. E nel 2020 è stata acquistata dalla H.D.B, proprietaria di numerosissimi altri immobili insistenti soprattutto nella zona di via Nascosa e del quartiere Q5.

L'investimento della H.D.B. nel settore alberghiero di Latina non è stato l'unico in tempi di pandemia. Sempre sul lungomare di Latina, al termine del primo lockdown, lo storico hotel Fogliano aveva riparto con nuovi proprietari, Gianluca e Roberta Boldreghini. L'anno precedente invece la famiglia Lepori, già titolare del Park Hotel, si era aggiudicata all'asta il De la Ville Central in pieno centro, «ancora chiuso per questioni di ordine burocratico legate all'espletamento di pratiche amministrative», spiega Simona Lepori che oltre ad appartenere alla famiglia di albergatori è anche assessore comunale alle Attività produttive. «Sono molto contenta che l'Hotel del Sole possa tornare presto a nuova vita commenta l'assessore Lepori A Latina ci sono alberghi chiusi da anni. Mi vengono in mente l'hotel Rose, il Victoria Residence, l'hotel Gabriele, lo stesso hotel De la Ville, tutti chiusi da troppo tempo. Latina ha bisogno di incrementare il numero dei posti letto. Ne vale per rilanciare il turismo e i grandi eventi, a cui spesso dobbiamo rinunciare perché non abbiamo una sufficiente capacità ricettiva. La ristrutturazione dell'Hotel del Sole, oltre a riportare decoro nella zona centrale della Marina, rappresenta un sostegno all'economia del mare». Il termine dei lavori è previsto entro il 31 maggio 2022. «Auspico che nel frattempo ci siano altri investimenti in questo settore» conclude l'assessore.

Rita Cammarone

