Lunedì 1 Novembre 2021, 05:00

FORMIA

Il progetto di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico Pollione nel quartiere Mola e l'impegno per evitare il rischio di perdere il finanziamento ministeriale di circa 11 milioni di euro rappresentano una delle priorità della nuova amministrazione comunale di Formia capeggiata da Gianluca Taddeo. E soprattutto sta a cuore alla nuova dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo, Ersilia Buonocore, proveniente da Castellammare di Stabia. «Siamo consapevoli - ammette - delle difficoltà relative all'iter del progetto, che, se si sblocca, consentirà di costruire un gran bell'edificio, che andrà a supportare l'azione educativa e didattica che si svolge tra queste pareti. Sarà un'occasione eccellente non solo per dirigenti, insegnanti e alunni, ma per l'intera città che potrà beneficiare di un progetto veramente eccellente che non guarda solo alla costruzione di un edificio ma anche ad un contorno che sia di stimolo per tutti i ragazzi che studieranno in questa scuola. Ho già incontrato i genitori del consiglio d'istituto e abbiamo concordato un incontro con il nuovo sindaco nella prima settimana di novembre». Importanti sono anche i problemi riguardanti la sicurezza. «Per la sicurezza dell'edificio siamo messi, per quanto riguarda l'edilizia, abbastanza bene. In riferimento, invece, alla problematica che purtroppo stiamo vivendo per il Covid, quindi sicurezza in termini di contenimento del virus, siamo molto attenti a che tutti i procedimenti vengano rispettati. Non solo i docenti, ma anche i collaboratori, quelli che forse sono investiti in pieno da questa pandemia per tutto ciò che devono fare per sanificare ambienti e quant'altro, sono tutti molto responsabili». Oltre al plesso centrale di Mola, qual è la situazione negli altri plessi ubicati in periferia. «Problemi di edilizia non ne ho riscontrati. C'è quello dell'organico, è però un problema che attanaglia un po' tutte le scuole, vorremmo qualche docente e qualche collaboratore in più, per offrire un servizio migliore e far sì che ci possa essere un ventaglio formativo ancor più ampio. Problemi di spazi? No, non ne abbiamo, perché riusciamo, con il numero di alunni per classi, ad avere una gestione serena, non c'è stata la necessità di sdoppiare le classi».

Sandro Gionti

