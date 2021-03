8 Marzo 2021

L'INCHIESTA

C'è una nuova svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Romeo Bondanese, lo studente 17enne di Formia accoltellato la sera di Carnevale durante una lite sulla terrazza sovrastante la darsena dei pescatori La Quercia e per il quale è agli arresti domiciliari un 16enne di Casapulla (Caserta), Camillo B., per omicidio preterintenzionale, lesioni aggravate, rissa e detenzione illecita di arma bianca.

Il pubblico ministero della Procura per i Minorenni di Roma, Maria Perna, ha indagato per concorso in rissa anche treragazzi di 16 e 17 anni di Casapulla, lo stesso paese dell'accoltellatore, che si aggiungono al cugino 17enne della vittima, Osvaldo, indagato per lo stesso reato. Le indagini condotte dal vice questore Aurelio Metelli, dirigente del commissariato di polizia di Formia, in collaborazione con i colleghi dei commissariati del Casertano, non sono ancora chiuse. E potrebbero far registrare ancora altri clamorosi colpi di scena.

GLI SVILUPPI

L'iscrizione dei tre adolescenti di Casapulla, amici di Camillo, nel registro degli indagati della Procura per i Minori di Roma amplia, dunque, i contorni della vicenda, che, dopo i primi provvedimenti della magistratura minorile, sembrava circoscritta a due sole persone: il presunto omicida, ora agli arresti domiciliari nella sua abitazione casertana, e il cugino 17enne di Romeo, rimasto ferito ad una coscia per una coltellata e dimesso dopo una settimana dall'ospedale Dono Svizzero con trenta punti di sutura. Ora, invece, con il nuovo provvedimento adottato dal pubblico ministero Maria Perna, salgono a cinque gli indagati, con l'aggiunta dei tre ragazzi di Casapulla che risultano coinvolti nella rissa, alla luce delle indagini della polizia e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona attigua al ponte Tallini in cui avvenne, la sera di martedì grasso del 16 febbraio scorso, l'assurda tragedia nella quale ha perso la vita il 17enne studente dell'Istituto Nautico Caboto Romeo Bondanese, ucciso dalla coltellata che gli ha reciso l'arteria femorale.

Ci sono ancora molti punti da chiarire: sui motivi della rissa, sul numero dei partecipanti, sul perché si trovasse quella sera a Formia quel gruppetto di giovanissimi amici casertani, arrivati da circa cento chilometri in sella a tre scooter, oltretutto violando i divieti imposti dal Dpcm sugli spostamenti fuori regione, e per giunta con un coltello, finora mai trovato. Solo due coltelli sono stati recuperati nelle acque della darsena de La Quercia, ma le analisi della Scientifica hanno escluso che possano essere collegati all'arma del delitto. Sarebbero piuttosto coltelli abbandonati da qualcuno dei pescatori che hanno le paranze ormeggiate in quella zona. E sarà anche importante conoscere, tra meno di un mese, l'esito degli esami tossicologici eseguiti dalla dottoressa Sabrina Strano Rossi, nominata per accertare se siano stati assunti o meno, dai giovani coinvolti direttamente o indirettamente, stupefacenti e alcol prima del sanguinoso episodio.

Sandro Gionti

