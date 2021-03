15 Marzo 2021

I DATI

Una settimana difficile per la provincia di Latina, che si chiude con 820 casi complessivi, 86 dei quali registrati ieri su un totale di 838 test tra rapidi molecolari, mentre il giorno precedente i positivi erano stati 253 su oltre 1.300 test.

I primi 14 giorni di marzo arrivano invece a contare 1.769 contagi, mentre nello stesso periodo di riferimento del mese precedente erano stati 1.553, più di 200 di meno. Secondo il bollettino della Asl di domenica, gli 86 positivi sono distribuiti in 13 diversi comuni, i più numerosi a Cisterna e Terracina, con 16 casi ciascuno.

Altri 13 contagi sono stati poi accertati nella città di Latina, mentre sono stati 11 a Fondi, 10 nel comune di Aprilia, cinque a Sezze, quattro a Cori e San Felice Circeo, tre a Formia, uno infine a Lenola, Pontinia, Sonnino e Sermoneta. Solo le tre le guarigioni notificate dalla Asl nelle ultime 24 ore e un decesso, quello di una donna di 89 anni che era residente nel comune di Terracina e che porta a 433 il numero complessivo delle vittime pontine dall'inizio della pandemia.

La settimana passata invece si è chiusa con 11 morti in sette giorni, 22 dall'inizio del mese. Con l'aumentare dei contagi torna inevitabilmente a crescere anche la quota dei cittadini che si aggravano e che hanno necessità del ricovero ospedaliero.

La tregua del mese scorso dunque si è già conclusa e i reparti che l'ospedale Goretti aveva da poco riconvertito in posti letto non covid tornano a fare spazio ai contagiati. Anche qui in provincia del resto, come nel resto della regione Lazio, si è arrivati molto vicini alla soglia critica del 30% di occupazione delle terapie intensive. L'emergenza non è mai finita. E oggi Latina e il Lazio entrano ufficialmente in zona rossa. La regione lo fa con 1.812 nuovi contagi, poco meno del giorno precedente, 10 decessi e 720 guariti e con i ricoveri che continuano ad aumentare. Sono infatti 2.214 i cittadini che si trovano nelle strutture ospedaliere del Lazio, ai quali si aggiungono 279 pazienti in terapia intensiva.

«In zona rossa commenta l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato a causa delle varianti che hanno contribuito ad un aumento della diffusione del virus. Il Lazio è, tra le grandi regioni, quella che è stata soggetta a limitazioni per minore tempo. Aspettiamo che arrivino più vaccini per accelerare nelle somministrazioni».

Laura Pesino

