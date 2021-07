Lunedì 26 Luglio 2021, 05:00

FORMIA

Era forse inevitabile ma la conferma che il Pd correrà con il proprio simbolo a sostegno della candidatura del segretario locale Luca Magliozzi, ha causato l'ennesimo scossone tra i dem e messo all'angolo l'ex sindaco di Formia Sandro Bartolomeo e tutto il suo gruppo (in primis Gennaro Ciaramella, presidente locale del partito), che come è noto sosterrà Amato La Mura, alla testa di una coalizione a trazione Lega.

Bartolomeo e i suoi fedelissimi si auto-sospenderanno dal partito in vista della prossima tornata elettorale. Una decisione maturata nel corso di un confronto tra Bartolomeo e il segretario regionale Bruno Astorre. Va sottolineato che da statuto l'incompatibilità è valida per gli iscritti chi si candidano contro il Pd e non per chi non ne condivida la linea.

Bartolomeo, che non sarà candidato nella lista civica a sostegno di La Mura poteva decidere altrimenti, ma intende rimarcare la contrarietà della scelta del partito e il suo gruppo sta valutando anche dimissioni di massa dal Pd. Ad ogni modo, ci sarà un redde rationem al termine delle elezioni. Con molta probabilità il caso finirà sul tavolo dei Probiviri.

Anche a Minturno la questione del simbolo è stata sciolta. Dopo un lungo vertice, il partito (travolto in sede locale dallo scandalo dei concorsi truccati della Asl che ha portato alle dimissioni del presidente del consiglio comunale Giuseppe Tomao) nel riconfermare il sostegno al sindaco Gerardo Stefanelli per il suo secondo mandato, ha chiarito che si presenterà con il simbolo sulla scheda elettorale.

Giuseppe Mallozzi

