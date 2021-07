Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01 - Ultimo aggiornamento: 05:00

Ottantaquattro nuovi contagiati dal covid 19 in provincia di Latina, proprio come venerdì. Ma quello che spaventa è l'andamento: negli ultimi sette giorni i nuovi casi sono triplicati rispetto alla settimana precedente, sono stati infatti 344 contro 114. Crescono con la stessa progressione anche i ricoveri al Santa Maria Goretti: ieri sono stati 4, ma il numero negli ultimi sette giorni è balzato a 25 (mentre erano stati appena otto tra tra il 12 e il 18 luglio).

L'unico dato stabile resta quello dei decessi: un morto nell'ultima settimana, un morto in quella precedente. Calano invece i guariti passati da 295 ai 165 degli ultimi sette giorni. Crescono invece le vaccinazioni: nell'ultima settimana sono state 37.914 le dosi somministrate (contro le 31.049 dei sette giorni precedenti)

In provincia spiccano i 15 nuovi casi riscontrati a Sezze, in percentuale un dato molto più pesante dei 30 nuovi casi del capoluogo. Poi ci sono stati 8 casi a Fondi, 6 a Formia, 5 a Terracina, 4 a Sabaudia e ad Aprilia, 3 a Monte San Biagio, 2 a Pontinia, Sermoneta e San Felice Circeo, un solo caso a Castelforte, Itri e Minturno. Sono ben 14 i centri pontini con almeno un nuovo caso nelle ultime 24 ore.

E' evidente che l'afflusso di turisti nelle località balneari rende la situazione provinciale più complicata. Ieri nelle province del Lazio (esclusa Roma) i nuovi casi di contagio sono stati 138: di questi il 61% è stato riscontrato tra i residenti della provincia di Latina. A Frosinone i nuovi casi sono stati appena 26, cinque a Rieti e 23 a Viterbo.