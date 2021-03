29 Marzo 2021

LA SITUAZIONE

Su 822 test, 161 nuovi casi di covid distribuiti su 18 comuni pontini. Un dato stabile rispetto al giorno precedente, che ha segnato 158 contagi, ma a fronte di un numero inferiore di tamponi. A questo dato si aggiungono inoltre 16 ricoveri nelle ultime 24 ore e due decessi. La settimana si chiude a quota 1.144, in lievissimo calo rispetto alla precedente, compresa tra il 15 e il 21 marzo, che aveva registrato 1.194 positivi. Ma è il quadro dell'intero mese a destare allarme: al 28 di marzo i nuovi positivi sono 4.107 a fronte dei 2.820 di febbraio, mentre gennaio si era chiuso in modo ancora peggiore, con 5.560 casi.

Preoccupano ora anche i ricoveri ospedalieri che aumentano di pari passo con la curva che sale, tanto da superare i 10 al giorno: sono stati addirittura 24 nel giro di 48 ore. Spesso si tratta di pazienti in condizioni già gravi, con un'età che si abbassa progressivamente.

LE VITTIME

Il territorio poi fa ancora i conti purtroppo con decine di vittime: altre due quelle riportate nel bollettino di ieri, di 52 e 68 anni, una delle quali residente a Priverno e un'altra fuori provincia, che portano a 456 i decessi complessivi dall'inizio della pandemia fra i residenti pontini. Ma a ben guardare la curva dei decessi comincia ad invertire la tendenza e a flettersi ed è questa la più concreta e visibile conseguenza della campagna di vaccinazione. Guardando ancora agli ultimi tre mesi se gennaio si era chiuso con 96 morti, febbraio ha contato 62 vittime e marzo, fino ad oggi, ne conta 45. L'obiettivo di portare a zero i decessi appare ancora lontano ma il trend che emerge dall'analisi dei numeri del primo trimestre del 2021 è l'unico segnale di speranza nella gestione di questa complessa terza ondata, insieme alla nuova arma degli anticorpi monoclonali che dal 22 marzo sono stati somministrati anche al Goretti.

LA MAPPA

Nel dettaglio della distribuzione dei casi è ben evidente il dato molto alto dei nuovi positivi nella città di Latina: ancora 39 contagi dopo quasi una settimana costantemente a oltre quota 40. Il capoluogo è seguito dal comune di Aprilia che arriva a 19 e poi da Fondi con 18 e da Cisterna e Terracina con 16. Si tratta appunto dei comuni più grandi della provincia, quelli sorvegliati speciali dalla Asl e quelli che continuano a pagare un prezzo elevato in termini di diffusione del virus e anche di vittime. Altri nove casi nelle ultime 24 ore sono stati inoltre accertati nei comuni di Priverno e San Felice, sette a Pontinia, sei a Sezze e Sonnino, tre a Formia e a Sabaudia, due nei comuni di Cori, Monte San Biagio, Norma e Sermoneta e infine uno a Maenza e Spigno Saturnia. Solo 22 le guarigioni riportate nel bollettino. Allargando lo sguardo al resto del Lazio, su 30mila test totali i contagiati sono ancora 1.836, 14 i decessi e 677 i pazienti che sono riusciti a sconfiggere la malattia. Ancora un aumento di casi dunque, di ricoveri (2.881) e di terapie intensive occupate (370), che fanno arrivare a oltre 51.400 il totale dei cittadini attualmente positivi al covid, circa 15mila in più rispetto a un mese e mezzo fa.

Laura Pesino

