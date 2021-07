Lunedì 12 Luglio 2021, 05:00

SABAUDIA

Si cercano i due ladri in fuga e anche i loro complici. I carabinieri, infatti, sono convinti che si tratti di un gruppo affiatato e specializzato in furti. I due riusciti a fuggire erano entrati in azione sabato pomeriggio, sul lungomare di Sabaudia. Con i turisti in spiaggia e i mezzi parcheggiati, sotto alla canicola tra le 15 e le 16, chi si sarebbe accorto della loro presenza? Furti in serie e via, poi una volta in luogo sicuro avrebbero verificato quale fosse il bottino contenuto nei bauletti degli scooter che avevano asportato. Non avevano fatto i conti, però, con i carabinieri che stavano svolgendo un servizio di controllo sul litorale , proprio per la recrudescenza di furti sui veicoli parcheggiati. Troppe le segnalazioni arrivate, così era in corso uno specifico servizio di controllo. Gli uomini della stazione e della compagnia di Latina hanno intercettato un veicolo sospetto. Il passeggero si è allontanato a piedi, mentre la persona alla guida ha iniziato una fuga che è terminata in un campo abbandonato in località Sacramento. Lì si è dileguato nella vegetazione.

La perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire 6 bauletti, asportati poco prima su alcune moto in sosta sul lungomare. Tutti motocicli di turisti romani che erano a Sabaudia per un giorno di mare o da qualche giorno. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre l'auto su cui viaggiavano i due uomini è stata sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso. I due - a quanto sembra - usavano una tecnica per smontare rapidamente i bauletti nei quali c'erano caschi, qualche oggetto di valore e documenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA