Lunedì 9 Agosto 2021, 05:00

Due giovani di Formia, che erano a bordo di una Fiat 500, sono rimasti seriamente feriti in un incidente avvenuto la scorsa notte, poco dopo le 4, sulla Flacca, a Gaeta, all'altezza dell'Aeneas Landing. La 500, guidata da un 27enne, con a bordo anche una ragazza di 28 anni, si è scontrata, per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della Tenenza di Gaeta, con un furgone Iveco 35 condotto da un 27enne del casertano e residente a San Giorgio del Sannio (Benevento). In seguito al violento urto la ragazza è stata trasferita al San Camillo di Roma e sottoposta ad un intervento chirurgico per fratture multiple, mentre il giovane conducente è stato ricoverato in rianimazione all'ospedale Dono Svizzero di Formia. Illeso il conducente del furgone. Poche ore prima, sempre sulla Flacca, ma al km 13.400, all'ingresso di Sperlonga, un doppio incidente ha coinvolto 4 auto. Una Fiat Punto e una Porsche Cayenne si sono scontrate nei pressi di una stazione di servizio. L'utilitaria è carambolata contro due auto parcheggiate nei pressi del bar Il moro. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della Punto, un 57enne residente a Sperlonga. L'uomo è ricoverato in rianimazione al policlinico Gemelli di Roma.