Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:01

L'ULTIMO ATTO

Amato La Mura è stato il primo dei due sfidanti al ballottaggio per la carica di sindaco di Formia a recarsi ieri mattina a votare. E' andato da solo al seggio numero 8 della scuola elementare De Amicis, nel rione Mola, dove ha deposto la scheda nell'urna alle 9.35. La moglie e la maggiore delle due figlie del primario infettivologo (la seconda ha 17 anni e per ora non vota) si sono invece recate al seggio per il voto nel pomeriggio. Il suo rivale, il funzionario dell'Asl Gianluca Taddeo se l'è presa con maggiore comodità ed ha effettuato l'operazione di voto nella tarda mattinata, poco prima dell'ora di pranzo, alle 13,35, nella sezione 28 del quartiere San Pietro. I suoi genitori ed il fratello, invece, hanno votato nelle prime ore della mattinata. Sia La Mura che Taddeo erano tranquilli, sicuri di un buon risultato. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare hanno commentato La parola spetta adesso agli elettori, che ci auguriamo vadano a votare numerosi nella giornata di domani (oggi per chi legge, ndr). perché votare è un dovere civico. L'affluenza nella prima giornata è stata inferiore rispetto al turno di 15 giorni fa: alle 12 aveva votato l'11,16% degli aventi diritto rispetto dell'11,84% di due domeniche precedenti. Alle 19 la forbice si è ampliata: aveva votato infatti il 28,25% contro il 37,12% del primo turno.

Oggi i seggi sono aperti dalle 7 alle 15. Subito dopo inizieranno le operazioni di spoglio, che, dovendo indicare una sola persona Taddeo o La Mura dovrebbero fornire il risultato finale, salvo imprevisti, già a metà pomeriggio. Al primo turno Taddeo aveva concluso in vantaggio con 7.507 voti (36,62%), mentre La Mura si era fermato a 5.6027 voti (27,4%). Al ballottaggio c'è la novità dell'apparentamento programmatico di La Mura con la coalizione capeggiata dall'ex aspirante sindaco Gianfranco Conte, che porta in dote tre liste. E c'è infine l'incognita dei voti che nel primo turno sostenevano Luca Magliozzi e Paola Villa.

Sandro Gionti

