IL CASO

La prima giornata di sole dopo tanta pioggia; la coincidenza di San Valentino per i grandi e di Carnevale per i bimbi. Ed ecco che, anche a Latina, arrivano gli assembramenti in piazza. È accaduto ieri, in centro e soprattutto in piazza del Popolo, dove per invitare la gente a restare distanziata è intervenuta la Polizia locale. In particolare nella seconda parte della mattinata, tra le 11 e l'ora di pranzo, centinaia di persone hanno affollato le vie del centro, in cerca di un po' di sole, nonostante la temperatura non fosse proprio primaverile. Tantissimi anche i bambini, tutti in maschera, che si lanciavano coriandoli e stelle filanti, per festeggiare il Carnevale e soprattutto un momento all'aria aperta in compagnia. Troppo, però, rispetto alle norme anti covid. Le immagini della piazza hanno cominciato a girare sui social e sono giunte anche al sindaco, Damiano Coletta, che ha chiesto l'intervento della Polizia municipale. «Mi sono arrivate alcune segnalazioni - spiega - ed è stato deciso di far intervenire la Polizia locale, che ha invitato le persone a rispettare il distanziamento: si è trattato di un'azione con funzione di deterrenza, non ci sono state sanzioni». Coletta osserva come «la voglia della gente di prendersi questi momenti di libertà, va a cozzare con le norme. Vedo però che la cultura della mascherina e, in gran parte, della distanza, viene rispettata, e questo è un bene. Stamattina (ieri, ndr) sono stato anche al Parco San Marco, ho visto molte persone che si allenavano rispettando il distanziamento. Capisco che i bambini abbiano le loro esigenze, ma dobbiamo stringere i denti ancora un po'». Poi a proposito dei vaccini: «Speriamo ci sia un approvvigionamento corretto e si completi rapidamente la categoria dei sanitari, come ho fatto presente all'assessore regionale D'Amato». Infine, «spezzo una lancia in favore di piscine e palestre, auspico che riaprano presto: i controlli ci sono, vengono applicate le norme, è un settore che deve poter riprendere, gradualmente, la propria attività».

