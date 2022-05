Sabato 7 Maggio 2022, 11:41

Fiumi di droga che partiva dall' Albania ed arrivava sulle piazze del comune capoluogo, ieri mattina sono iniziate le richieste di riti alternativi per 29 indagati che sono finiti davanti al giudice per le udienze preliminari. L'operazione antidroga, denominata My Friend, risale al maggio del 2019 quando i carabinieri della sezione operativa del Nucleo radiomobile di Frosinone fecero scattare il blitz dando esecuzione a una serie di misure cautelari. Una operazione quella dei carabinieri che si erano avvalsi anche dell'ausilio del Nucleo elicotteri di Pratica di Mare che portò allo smembramento dell'intera organizzazione. All'epoca dei fatti i militari riuscirono a sequestrare cinque chili di stupefacenti. Droga che sul mercato avrebbe fruttato circa 200mila euro. Ieri è stata accolta la richiesta di messa alla prova per Gianluca Arduini, Sara Frasca, Giulio Giorgettini, Mattia Nobili, Simone Minicelli e Sonia Patrizia Silvia Rotella.

Il rito ordinario è stato chiesto invece da Maria Teresa Bauco e Antonio Di Silvio. Stralciata la posizione di Adriano Battista che esce fuori dall'inchiesta. Hanno patteggiato Roberto Ciotoli ad un anno e sei mesi, Olsjon Koka 3 anni; Francesco Marcoccia tre anni; Stefano Marini un anno e sei mesi; Mariannina Micera dieci mesi; Davide Mulazzi 8 mesi; Mariano Tiberia un anno e sei mesi e Loris Iannoni un anno e sei mesi. Per quanto riguarda il rito abbreviato il pubblico ministero Samuel Amari ha chiesto tre anni per Giovanni De Luca; un anno e sei mesi per Gessica Blasi; per Artan Cela ha chiesto tre anni e 9 mesi; Pino Cupido un anno e sei mesi; Romina Di Silvio due anni e 10 mesi; Lidion Haxhiu Lidion un anno e sei mesi; Luca Pinto un anno e sei mesi; Ivan Tempesta due anni e 10 mesi. Nel collegio difensivo gli avvocati Giampiero Vellucci, Tony Ceccarelli, Luigi Tozzi, Mario Grieco Valerio Meglio, Marilena Colagiacomo, Giuseppe Spaziani e Marco Maietta. Il prossimo 10 giugno inizierà il processo per coloro che hanno richiesto il rito ordinario.

