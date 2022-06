Venerdì 24 Giugno 2022, 09:22

La cordata guidata da Maurizio Stirpe a un passo dalle chiavi dell'azienda fiuggina Acqua & Terme Fuggi. Nella cittadina termale l'estate appena entrata sarà ricordata a lungo. Dopo decenni di affanno finanziario, infatti, sta per arrivare una vera e propria boccata d'ossigeno con l'ingresso di capitale privato nella casse comunali grazie al bando di privatizzazione dell'azienda Acqua & Terme Fiuggi. La società attualmente è controllata dal Comune per il quale gestisce l'imbottigliamento, i complessi termali, il campo da golf e il nuovo centro benessere nell'ex centro Coni. La gestione pubblica, però, ha letteralmente le ore contate. Scade alle 14 di oggi, infatti, il termine per la presentazione delle offerte vincolanti per l'acquisizione dei due lotti in cui sono stati divisi gli asset aziendali: il comparto termale e quello industriale compreso l'utilizzo dello storico marchio Fiuggi.

Sarà il sindaco, nel consiglio comunale convocato per le 17, ad annunciare se sarà stata presentata l'offerta per l'acquisizione del primo lotto da parte degli imprenditori che hanno deciso di investire sulla perla del turismo ciociaro. Sul secondo lotto la proposta è già pervenuta nei giorni scorsi. La cordata di investitori è formata da quattro tra i più importanti nomi dell'imprenditoria nazionale. Per metà è ciociara in quanto composta da Maurizio Stirpe, vice presidente nazionale di Confindustria e presidente del Frosinone Calcio, Gianfranco Battisti, manager fiuggino di successo, presidente di Federindustria Confindustria e già amministratore delegato di Trenitalia. L'altra metà reca i nomi di Francesco Borgomeo, presidente di Unindustria Cassino e fondatore del Gruppo Saxa Gres, e dell'editore nonché proprietario del Grand Hotel Gattini di Maratea Nicola Benedetto. Dopo l'aggiudicazione, che si presume possa avvenire formalmente a fine luglio o, al massimo, slittare ai primi di settembre, nelle casse del Comune di Fiuggi verranno versati 5,4 milioni di euro. Della gestione delle attività sportive campo da golf, centro benessere e piscina dovrebbero occuparsi Stirpe e Battisti; a Borgomeo e Benedetto i settori delle terme e dell'imbottigliamento. All'avviso di manifestazione di interesse , oltre al connubio in odore di vittoria, aveva risposto il gruppo Fabbro Spa insieme al gruppo Terme Italia ma l'arresto nei mesi scorsi dei fratelli Fabbri li ha di fatto esclusi.

Annalisa Maggi

