Lunedì 22 Novembre 2021, 05:01

Tornano gli alberi da frutto a Parco San Marco, per domani mattina infatti il Comune di Latina ha organizzato un'iniziativa per celebrare la Festa dell'Albero 2021. Alle 9, al parco San Marco, verranno piantumati i sette alberi da frutto che erano stati rimossi nei mesi scorsi per consentire la realizzazione del nuovo parcheggio di Via Porfiri. Gli alberi, una volta estumati, sono stati curati e invasati dai giardinieri del Comune e domani saranno piantati di nuovo nel parco, in un'area individuata dal tecnico forestale dopo aver effettuato un sopralluogo. Saranno presenti il sindaco Damiano Coletta, l'assessore al Verde Pubblico Dario Bellini, una rappresentanza delle scuole che aderiscono al circuito Eco-Schools e l'associazione Libero Orto che negli anni scorsi si era occupata di piantare i sette alberi.

Sempre nell'ambito delle iniziative per la Festa dell'albero, ieri mattina al Pantanaccio, nei pressi del ponte pedonale delle Comete, è stato fatto un grande lavoro dai volontari delle associazioni Legambiente, Associazione di Quartiere Pantanaccio, Associazione Promozione Sociale Rpd, Filoverde, Sempre Verde e Pro natura. I volontari che hanno piantato venti alberi tra querce e arbusti delle macchia mediterranea donanti dal comando dei carabinieri forestali di Fogliano - nell'ambito del progetto Un Albero per il Futuro. «Ora, dopo la messa a dimora - dicono dal circolo di Latina di Legambiente - inizia la vera sfida: prendersi cura e far crescere e prosperare le giovani piante affinché diventino parte del futuro Parco delle Acque Medie». «Encomiabile il lavoro e l'amore per il nostro territorio di tutti questi volontari» ha commentato la consigliera comunale di Lbc, Floriana Coletta.

