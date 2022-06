Martedì 14 Giugno 2022, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 09:37

Tensione ai seggi, due ex consiglieri e ora candidati di nuovo per la massima assise, Corrado Renzi e Sergio Crescenzi, sono stati protagonisti di un animato alterco. Ad avere la peggio è stato Crescenzi che ha concluso la sua giornata elettorale al Pronto soccorso dell'ospedale Spaziani, come lo stesso ha confermato a Il Messaggero. Tra i due, entrambi esponenti del centrodestra, non è mai corso buon sangue, ma finora tra loro c'erano state soltanto schermaglie politiche. Ieri invece la situazione è degenerata.

Complice forse, oltre che i vecchi rancori, la tensione per lo scrutinio. Crescenzi, rappresentante di lista per Fratelli d'Italia, avrebbe invitato Renzi ad uscire dAl seggio perché non aveva alcun titolo per assistere allo spoglio. Renzi, candidato nella lista per Frosinone che fa capo all'ex assessore Antonio Scaccia, non l'avrebbe presa bene, ha risposto a tono e nemmeno il contendente le avrebbe mandate a dire. E così gli animi si sono scaldati al punto che tra i due ci sarebbe stato anche uno scontro fisico. Alcuni testimoni riferiscono di aver visto volare qualche schiaffone. A quel punto i due sono stati divisi, ma Crescenzi si è recato al Pronto soccorso per farsi medicare.