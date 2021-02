IL PROVVEDIMENTO

Ecco nel dettaglio cosa impone l'ordinanza con cui la Regione Lazio ha disposto la zona rossa nel comune di Roccagorga in provincia di Latina.

«È individuata quale zona rossa (caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) il Comune di Roccagorga e si applicano le misure più restrittive di cui all'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021» spiega il provvedimento firmato dal presidente della Regine Nicola Zingaretti. Ecco quali sono.

«È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune di Roccagorga, nonché all'interno del Comune, salvo che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute»

«È consentito il rientro al domicilio, alla residenza o all'abitazione di coloro che fossero alla data della presente ordinanza fuori dal Comune; il transito solo qualora necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti»

«Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno» tra le 5,00 e le 22,00, «e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

«Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie».

«Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio , nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.»

«Tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DCPM 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese». Sospesi anche tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva», mentre è «consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimità della propria abitazione purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale». Le « attivita' scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalita' a distanza», mentre è « disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata».

