TRASPORTI

Con l'istituzione della zona arancione sono cambiate anche le regole per il trasporto pubblico. A bordo dei mezzi, infatti, è possibile trasportare solamente il 50% dei passeggeri previsti dalla carta di circolazione. Per questo motivo è stato necessario istituire corse in più così da evitare sovraffollamenti e permettere ai passeggeri di viaggiare in sicurezza. Per i pendolari di Latina Trenitalia ha previsto tre treni supplementari in programma per il venerdì, giornata in cui l'affluenza è maggiore a causa del termine della settimana lavorativa, e Cotral 220 autobus per tutta la regione Lazio, che vengono calibrati territorialmente in base alle esigenze quotidiane. Ci sono mezzi in più anche a Latina grazie a un aiuto arrivato dalla Regione. I chilometri supplementari sono 1.100 che corrispondono a 12 mezzi aggiuntivi, destinati alla stazione ferroviaria, ai quartieri Nuova Latina e Nascosa e alle scuole. «Attraverso un lavoro fatto anche dal Sindaco Damiano Coletta nel tavolo prefettizio ha spiegato Dario Bellini, assessore ai trasporti abbiamo ottenuto dalla Regione 1.100 km al giorno in più che si traducono in dodici mezzi turistici extra a disposizione. Per ora potranno essere utilizzati per quattro settimane, ma si potranno chiedere proroghe. Forniscono, ad oggi, 1.100 km in più e si intrecciano con il libretto del Tpl, all'interno del quale sono comprese le corse scolastiche. Dal momento che le scuole superiori da quando hanno riaperto hanno una doppia entrata e una doppia uscita, questi mezzi compiono entrambi gli orari: sia la classica fascia oraria delle 8 e delle 13.30 che quella delle 10 e delle 15». In questo modo quando il mezzo è pieno al 50%, come previsto dalla normativa vigente in zona arancione, gli studenti rimasti a piedi possono salire sull'autobus istituito dalla Regione Lazio e non restano a piedi. «I mezzi supplementari conclude l'assessore ai trasporti - oltre ad essere da supporto alle corse scolastiche, lo sono anche per altre. Grazie ai mezzi forniti da via Pisana c'è un incremento delle corse anche verso Latina Scalo che sono passate da 110 a 136 e ora a 150 al giorno e passano ogni 10-15 minuti nei momenti di maggior affluenza legati alla mattina, all'ora di pranzo e alla sera. Abbiamo intensificato anche le corse verso i quartieri q4 e q5 che ora passano ogni 15-20 minuti».

Bianca Francavilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

