Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

CISTERNA VERSO IL VOTO

Il candidato sindaco di Cisterna Pier Luigi Di Cori si presenta. Ha scelto il centro equestre Ninfa per ospitare non solo i candidati della sua coalizione ma anche le loro famiglie e i cittadini che hanno voluto conoscerlo più da vicino. Oltre 1.000 i partecipanti fino alle 23 di sabato (e 900 i panini preparati). Un drone ha ripreso dall'alto ogni momento dell'incontro. Accanto al candidato sostenuto da Lega, Cambiamo con Toti, Partito Liberale Europeo, Pier Luigi Di Cori sindaco, Prima Cisterna, Cisterna e basta c'erano: per la Lega l'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi, il senatore Gianfranco Rufa, il consigliere regionale Adriano Palozzi e quelli provinciali Giovanna Miele e Massimiliano Carnevale. Di Cori ha illustrato il suo programma che contempla, tra l'altro, la realizzazione di una piscina comunale «con accesso garantito agli studenti per consentire l'attività fisica senza alcuna differenziazione di reddito e una nuova farmacia comunale, nei quartieri a nord della città (Collina dei Pini-Le Castella). Tre i temi su cui si è soffermato: la sicurezza, i rifiuti, la sanità. «Il nostro programma mette al centro la famiglia ha sottolineato quindi una città più sicura, più pulita, decorosa, civile. Uno dei nostri cavalli di battaglia è la sicurezza, con una maggiore presenza delle forze dell'ordine, l'istituzione del vigile di quartiere e di uno sportello di ascolto contro la violenza; controllo dell'immigrazione clandestina: se gli immigrati danno un valore aggiunto bene, se vengono a delinquere no». Rifiuti: saranno azzerati tutti i vertici della Multiservizi in house appena decollata. «L'azzeramento continua Di Cori è un passaggio indispensabile per proiettare la società verso una nuova prospettiva e al sistema premiale che noi proponiamo: più differenziamo, meno paghiamo, come avviene nelle città del nord». Infine la sanità: «Abbiamo intenzione di ricostruire questo aspetto sociale attraverso un polo sanitario per riportare i servizi a Cisterna, è assurdo che alle 20 chiuda il pronto soccorso». C'è poi la realizzazione di una casa dei papà e mamme separate, una scuola della terza età, ludoteche di quartiere, centri estivi e un job day per far incontrare aziende e candidati. «Questo è il centro destra ha chiuso Di Cori per chi non ci è voluto stare: ce ne faremo una ragione».

Claudia Paoletti

