22 Marzo 2021

LA SITUAZIONE

Su 920 test effettuati 176 nuovi positivi, che chiudono la settimana a 1.194 contagi e portano il conto del mese a circa tremila, 2.963 per la precisione. Un aumento ben evidente anche rispetto alla settimana precedente, quella dall'8 al 14 marzo, in cui i casi erano stati poco più di 800. La diffusione, probabilmente in diversi casi legata alla circolazione della variante, riguarda ormai gran parte dei comuni pontini, con particolare riferimento ai grandi centri di Latina, Aprilia e Cisterna, ma situazioni preoccupanti ci sono anche in alcuni territorio minori. Fondi, Cori, Pontinia sono ormai fuori controllo e continuano a registrare un numero elevato di positivi, rispettivamente 32, 10 e 10 quelli riportati sul bollettino di ieri.

PARLA MASCHIETTO

«Il contagio è dovuto soprattutto a una maggiore diffusione all'interno delle nostre famiglie commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto . E' quello che sta avvenendo in città. Molto probabilmente le varianti sono poi arrivate anche qui. Abbiamo messo in campo controlli delle forze dell'ordine sulle strade e sulle attività rimaste aperte. Non c'è stato però forse un minimo di responsabilità in più da parte dei nostri giovani, soprattutto negli ultimi giorni della zona gialla. Molti mi chiedono di fare di più, ci penso giorno e notte ma se dovessi adottare altre misure restrittive non credo risolverei la situazione. Bisogna rispettare le regole che già ci sono».

L'ALLARME DI M EDICI

Alcune misure ulteriori sono state invece stabilite dal sindaco di Cori Mauro De Lillis (come ingressi contingentati nei cimiteri e nelle attività commerciali e chiusura dei parchi), che fa i conti con un grosso cluster alla scuola materna di Giulianello quasi certamente dovuto alla circolazione della variante. Alla prese con la mutazione virus accertata è il comune di Pontinia: «Ogni giorno contagi a doppia cifra dichiara il sindaco Carlo Medici questo evidentemente è sintomatico di un'onda lunga che ci trasciniamo dalle settimane scorse, con situazioni di assembramento in prossimità dei locali che ora stiamo pagando. Sul territorio è presente la variante inglese, molto più contagiosa. Il tracciamento non ci consente ora di essere efficaci. Chiederò un incontro in prefettura per valutare la nostra situazione insieme a quella di altri comuni della provincia che stanno viaggiando su numeri troppo alti».

I NUMERI

Oltre ai tre comuni sorvegliati speciali c'è poi il caso di Cisterna, che segna 17 nuovi contagi, quello di Aprilia con 13, Latina con 28, Terracina con 21 e anche Sabaudia che ieri è salita a 11. Ci sono poi sette casi a Formia, cinque a Sezze, quattro a Gaeta e Priverno, tre a Itri e Monte San Biagio, uno infine a Minturno, Ponza, Roccagorga, San Felice Circeo, Sermoneta e Spigno Saturnia. Solo quattro invece i pazienti guariti accertati dalla Asl e due i decessi, che riguardano Aprilia e Formia, che fanno salire a 39 il bilancio di vittime di marzo. Intanto, è ufficialmente ripresa a pieno ritmo la somministrazione del siero Astrazeneca. Al Centro anziani di via Vittorio Veneto a Latina il tasso di rinunce è stato nelle scorse 24 ore del 5,7%, in linea con la media di rinunce che già c'era prima del pronunciamento dell'Ema. A breve ha spiegato il sindaco Damiano Coletta ci saranno nuovi spazi a disposizione per i vaccini, che consentiranno un aumento immediato del 50% delle postazioni vaccinali».

Laura Pesino

