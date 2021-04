12 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SITUAZIONE

Dopo alcune giornate di stabilità la curva torna a salire in modo preoccupante in provincia. Da 143 casi di sabato si arriva sopra la soglia dei 200 nella giornata di ieri, a fronte di appena sei pazienti guariti. Il bollettino ha riportato in particolare 203 nuovi positivi su circa 1200 test effettuati, più della metà concentrati in tre comuni.

I DATI

Una nuova impennata travolge Latina, che conta 63 contagi. Altri 34 sono invece ad Aprilia e 18 nel comune di Cisterna. Numeri a due cifre anche per Terracina, con 14 casi, e Sezze, con 11, mentre sono 9 i positivi a Pontinia, 8 a Fondi, 7 a San Felice Circeo, 5 a Formia e Santi Cosma e Damiano, 4 a Priverno e Sabaudia, tre nei comuni di Cori, Sermoneta e Gaeta, due a Bassiano, Minturno, Monte San Biagio e Sonnino e infine uno a Castelforte, Maenza, Roccagorga e Sperlonga. In appena 11 giorni di aprile si arriva a 1.756 positivi, contro i 1.375 dello stesso periodo di marzo.

I DECESSI

Ma il quadro si aggrava con i decessi, altri quattro nell'arco di una giornata che portano a 23 il conto di aprile e a 484 il numero complessivo dei deceduti in provincia da inizio pandemia. I pazienti erano residenti ad Aprilia, Cori, Maenza e Formia e avevano 74, 79, 84 e 85 anni, tutti con alcune pregresse patologie che hanno aggravato il quadro clinico e i sintomi dell'infezione. Con l'aumento dei contagi cresce inevitabilmente il numero dei ricoveri: otto quelli riportati nel bollettino dell'azienda sanitaria, per un totale di 105 solo nell'ultima settimana. Nonostante le misure restrittive delle scorse settimane imposte dalla zona rossa e nonostante le limitazioni che caratterizzano comunque la zona arancione in cui si trova l'intero Lazio, i dati non accennano a calare e la situazione sul territorio è di massima allerta.

L'analisi complessiva dei contagi rivela che ad oggi sono nettamente in calo i focolai e i grossi cluster che si registravano fino ai mesi scorsi e che riguardavano soprattutto strutture sanitarie e residenze per anziani. Con le vaccinazioni questo rischio è notevolmente diminuito ma a preoccupare sono ora i focolai che si originano da contatti familiari e amicali e che si diffondono poi rapidamente sul territorio. E' quanto avviene ad esempio nel capoluogo, dove i contagi corrono in tutte quelle situazioni in cui viene meno il distanziamento e si abbassa la soglia di attenzione. Ma proprio queste sono le condizioni che rendono più complessa e faticosa l'attività di contact tracing e di conseguenza le azioni di contenimento dell'epidemia. Nei comuni di Latina, ma soprattutto Sabaudia, Fondi, Terracina e Pontinia la Asl sta intanto fronteggiando un'altra emergenza, quella dei braccianti agricoli di nazionalità indiana che da giorni sono sottoposti a uno screening a tappeto nelle aziende in cui sono impiegati. I risultati, ancora parziali, indicano la presenza di sporadici positivi in ognuna delle aziende visitate, i tamponi proseguiranno anche nei primi giorni della settimana fino a coprire circa un migliaio di lavoratori.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA