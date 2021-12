Lunedì 20 Dicembre 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

In sette giorni i contagi da coronavirus in provincia di Latina sono aumentati dell'81,59%. Con i 248 casi di ieri (su circa 1500 tamponi, 500 dei quali rapidi) si è chiusa una settimana che ha fatto registrare 1.727 nuovi positivi, contro i 951 di sette giorni fa. Un disastro. Dalla Asl non arrivano ancora comunicazioni se questa impennata sia dovuta all'arrivo in provincia della variante omicron, ma i sospetti sono alti. La repentina impennata della curva dei contagi rende questa possibilità molto concreta. Dal primo dicembre il solo capoluogo ha fatto registrare 1092 nuovi casi (di questi 546 negli ultimi sette giorni). L'intera provincia 3.227. Tanti. Probabilmente troppi.

LA MAPPA

Nel bollettino di ieri altre cinque città in doppia cifra: Aprilia (con 24 nuovi casi), Cisterna (20), Priverno (13), Sezze (11) e Terracina (10). Perde lo status di voivd free anche Bassiano (ieri un contagio) , e dunque in provincia restano senza nuovi casi da oltre 14 giorni solo Campodimele e Roccamassima. A parte Roma nelle altre province del Lazio i nuovi casi ieri sono stati 499, quindi la metà sono stati riscontrati a Latina, 123 i casi a Frosinone, 83 a Viterbo e 45 a Rieti.

I LINK

Nelle schede di tracciamento del Dipartimento di prevenzione della Asl i link dei contagi sono familiari, lavorativi, qualcuno legato a festeggiamenti. Ma con questi numeri è difficile se non impossibile stabilire i contaggi di tutti i contagiati, e altrettanto impossibile mettere formalmente in quarantena immediata tutti i conttti diretti delle centinaia di positivi che si registrano ormai da giorni.

LE ORDINANZE

Tutto questo accade alla vigilia di Natale. Ieri pomeriggio, intorno alle 18 abbiamo fatto un esperimento. Un giro nell'isola podonale del capoluogo, tra mercatini e pista del ghiaccio, in cinque minuti abbiamo contato chi era senza mascherina. La stragrande maggioranza delle persone rispettava l'ordinanza indossando le mascherine. Ma c'erano comunque una cinquantina di persone, ragazzi, ma anche adulti, uomini e donne, senza mascherina. Non è che la tenevano abbassata. Non la indossavano proprio. E, in quei minuti, non c'era nessuno a farglielo notare, nessuno a far rispettare la regola imposta per contenere i contagi. Non c'era una pattuglia di polizia locale e non c'erano altre forze dell'ordine.

I RICOVERI

Tornando ai dati, a confermare la gravità del momento, ieri ci sono stati cinque ricoveri al Goretti e quattro trasferimenti in altre strutture covid del Lazio. Nell'ultima settimana i ricoveri sono stati 23, contro i 13 dei sette giorni precedenti. Fateci casi, la percentuale di aumento è del 76,92% molto simile a quella della crescita dei contagi. Ecco perché si teme che continuando così le cose le strutture covid di Latina e del Lazio possano di nuovo andare in sofferenza.

I DECESSI

Ieri ci sono state altre due vittime. Un decesso è avvenuto a Terracina, un uomo di 61 anni che non aveva altre patologie, non era vaccinato ed è morto nella struttura covid di Casalpalocco. L'altra vittima è una donna di Aprilia, aveva 76 anni, era vaccinata con tre dosi Pfizer, ed era ricoverata anche lei all'ICC di Casalpalocco. Negli ultimi sette giorni i morti sono stati nove, nella settimana precedente appena uno. A dicembre i decessi sono stati 14. Anche in questo caso l'impennata comincia a preoccupare.

Vittorio Buongiorno

