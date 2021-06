LA SITUAZIONE

Nel giorno in cui l'Italia torna a registrare contagi sotto le mille unità e il Lazio sotto le 100, il territorio pontino conta sei soli casi positivi su un totale di 234 tamponi processati dalla Asl. I nuovi positivi di domenica 20 giugno sono rispettivamente a Cisterna, Fondi, Latina, Monte San Biagio, San Felice Circeo e Sezze, per numero complessivo di contagi che arriva a 324 dall'inizio del mese e una media dunque di 16 casi giornalieri. La buona notizia è anche un altro zero sotto al voce decessi: per il terzo giorno consecutivo non si registrano infatti vittime fra i residenti dei comuni della provincia, il cui numero resta fermo a 17 dal 1 giugno ad oggi. A zero anche i ricoveri ospedalieri che, con il deciso calo delle ultime settimane, sono stati complessivamente 41 nei 20 giorni del mese di giugno. Nessuna nuova guarigione è stata notificata alla Asl, mentre le somministrazioni di vaccino sono state ben 5.307, 335mila in tutto dall'inizio della campagna vaccinale, con più di 110mila cittadini che hanno ormai completato il ciclo vaccinale. Migliora ancora anche il dato del Lazio, che su 22mila arriva a contare solo 68 nuovi positivi, 33 in meno rispetto a 19. Il bollettino regionale non riporta inoltre nessun decesso e i guariti sono saliti di altre 188 unità. «Oggi zero decessi in tutto il Lazio ha commentato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato e abbiamo il dato dei nuovi casi più basso da agosto 2020». In ulteriore calo anche i ricoveri ospedalieri: -20 rispetto al giorno precedente. Per quanto riguarda infine la vaccinazione, si arriva nella regione a quasi 4,6 milioni di dosi somministrate, con 1.681.155 cittadini che hanno già ricevuto prima e seconda dose. Con la giornata di ieri si sono conclusi i due Junior Day Pfizer riservati ai giovani di età compresa tra i 12 e i 16 anni. «Si raggiungerà un totale di 40mila ragazzi che avranno ricevuto la prima dose di Pfizer».

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Lunedì 21 Giugno 2021, 05:02