Lunedì 25 Ottobre 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Anche ieri 50 nuovi contagi in provincia di Latina. Il bollettino Asl di ieri, 24 ottobre, segnala una situazione in peggioramento. Ieri i casi erano stati 29: l'incremento di 21 nuovi positivi riporta il trend al livello di venerdì (quando erano stati 54) e peggiora ancora il tasso di incidenza in provincia rispetto ai 7 giorni precedenti. Una situazione che riporta Latina sotto i riflettori a livello nazionale per il peggioramento della situazione. Latina infatti è tra le 30 delle 107 province italiane in cui l'incidenza dei positivi negli ultimi sette giorni è aumentata almeno del 40% rispetto a quella dei sette giorni precedenti. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo M.Piconè, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). L'aumento in terra pontina sfiora il 50 per cento.

Anche ieri la città più colpita da nuovi casi è Aprilia. Sono stati 21 infatti i nuovi contagi, e il giorno prima erano stati otto e il 22 ottobre addirittura ventinove. Anche tra il 13 e il 19 ottobre Aprilia era stata di gran lunga la città con il maggior numero di nuovio casi: 55 in sette giorni. Un numero in crescita se si considera che negluìi ultimi cinque giorni i nuovi casi sono stati 75 , raggiungendo una situazione simile a quella delle peggiori otto province italiane e confermando che i centri con la maggiore incidenza hanno trend in crescita.

Tra i casi riscontrati ieri oltre a quelli di Aprilia ci sono cinque positivi emersi nel capoluogo, mentre gli altri 24 sono sparsi in 12 città pontine. Fortunatamente nelle ultime 24 ore c'è stato un solo ricovero al Santa Maria Goretti. Una sola persona è guarita dal covid e le vaccinazioni nell'ultimo giorno sono state 1231.

