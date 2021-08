Lunedì 9 Agosto 2021, 05:00

LA SITUAZIONE

Altri 46 nuovi casi Covid in provincia di Latina: a contrarre il virus sempre più giovani. L'età media dei nuovi contagiati è tra i 23 e i 25 anni. Questa la foto scattata ieri dalla Asl di Latina con 537 tamponi processati nella giornata di sabato. Atteso per oggi l'esito dei sequenziamenti finalizzati alla ricerca della variante Delta, che in provincia ha superato il 90% dei casi. Il fattore giovani, fortemente legato alla movida, resta al centro dell'attenzione del Dipartimento di prevenzione della Asl pontina. Preoccupano gli assembramenti notturni nelle piazze e nei locali più in voga dei comuni più gettonati della riviera e dell'isola di Ponza. Sebbene in molte località turistiche pontine sia stato introdotto, a mezzo ordinanze sindacali, l'uso della mascherina anche all'aperto, sono pieni i luoghi di ritrovo by night di giovani sprovvisti del dispositivo di sicurezza. Piazze e vicoli stracolmi di gente a Ponza, ma anche a Sperlonga come al Circeo. Un flusso ad elevata mobilità che rende difficile anche i tracciamenti. In base all'ultimo report della Asl, la maggiore concentrazione dei nuovi casi si è registrata nel comune capoluogo in numero di 9, ad Aprilia 8 e Formia 7. Si tratta per lo più di contatti parentali e amicali. Altri 4 casi a Sabaudia, 3 a Sezze, 2 a Castelforte e altrettanti a Fondi. A Cisterna di Latina, Itri, Norma, Pontinia, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia e Terracina un nuovo contagio in ciascun comune. Zero i decessi ma anche zero guarigioni e un nuovo ricovero. Nella giornata di sabato sono state somministrate in provincia di Latina 2.938 dosi di vaccini anti-Covid. Nel bollettino di ieri il dato di 46 nuovi casi risulta in calo di 53 unità rispetto al report relativo alle 24 ore precedenti che segnava 89 nuovi contagi. In contrazione anche i numeri a livello regionale: 554 nuovi casi, 84 in meno del giorno precedente.

Rita Cammarone

