La settimana si è chiusa con 860 nuovi contagi in provincia di Latina. Sedici più di quella precedente. Decisiva l'impennata degli ultimi tre giorni con 470 nuovi casi tra il venerdì e la domenica. Troppi per far sperare in una tregua del virus. La situazione preoccupa, non più solamente Aprilia, ma anche il capoluogo che ormai viaggia a cinquante nuovi casi al giorno. Ieri sono stati 49. E 165 in tutta la provincia. Con picchi a Formia (23 contagi), a Terracina (18), e a Cisterna (13). Solo quinta Aprilia (appena 11 casi), forse a dimostrazione che il provvedimento sollecitato dalla Asl di Latina ed emanato dal sindaco Antonio Terra di obbligare l'uso delle mascherine anche all'aperto ha allentato la pressione del coronavirus sulla seconda città dellla provincia.

Ora anche altri sindaci, a cominciare da Damiano Coletta, stanno valutando di fare lo stesso durante le feste di Natale. I ricoveri al Goretti sono in aumento. Nelle ultime 24 ore sono stati cinque i pazienti covid arrivati in ospedale, quattro sono stati ricoverati a Latina e un quinto è stato trasferito in una struttura covid del Lazio

Il bollettino segnala anche un decesso, una persona morta allo Spallanzani. Si tratta dell'ex assessore di Latina, Tino Di Marco. E' il sesto morto dall'inizio di dicembre. Molti dei deceduti non erano vaccinati.

Fortunatamente le somministrazioni dei vaccini sono nuovamente cresciute. Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state 4505, di queste 3591 sono terze dosi e appena 171 le prime dosi. Numeri che dimostrano quano sia ancora difficile convincere le persone non vaccinate ad accettare la somministrazione, malgrado da oggi entri in vigore il super green pass che aumenta drasticamente le limitazioni per chi non lo possiede. Il questore Michele Spina, che ha il coordinamento dei controilli, ha spiegato che riguarderanno locali pubblici, trasporti, luoghi della movida, piazze e possibili zone di assembramento.

Nello specifico, alla polizia stradale di Latina e dei distaccamenti saranno destinate le verifiche nei locali pubblici presenti sulle arterie di collegamento, mentre il personale della polfer si occuperà delle stazioni e dei controlli a bordo dei treni regionali, su cui c'è la novità del possesso del green pass semplice. Polizia e carabinieri, che hanno competenze generali spiega il questore Spina lavoreranno seguendo la divisione territoriale in aree che già esiste in città e che è utile ad evitare contrapposizioni sul territorio. Alla guardia di finanza sono invece riservati controlli su ristoranti, bar, sale bingo e in generale locali pubblici. Insieme alle polizie locali verranno poi effettuate anche verifiche sui mezzi di trasporto, per i quali sarà necessario esibire il green pass semplice.

