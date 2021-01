LA PANDEMIA

La curva del covid in provincia di Latina conferma ora un andamento stabile rispetto agli ultimi due giorni. Sono infatti 181 i nuovi casi segnalati dal bollettino della Asl di ieri ed erano 174 il giorno precedente. I nuovi positivi sono distribuiti in 23 comuni del territorio, con il dato più alto nella città capoluogo, Latina, che conta 27 contagi. Le città di Aprilia, Cisterna e Formia ne registrano invece 18 ciascuna, mentre sono 12 i casi a Gaeta, 11 a Terracina, 10 a Fondi e a Sezze, nove a Itri, otto a Minturno e Priverno, sei a Roccagorga, cinque a Sermoneta e Sonnino, tre a Rocca Massima e Sabaudia, due a Castelforte, Pontinia e Cori, uno infine nei comuni di Norma, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia. I contagi complessivi del mese di gennaio salgono così a 4.661, mentre arrivano a 19.205 dall'inizio della pandemia. Nel bollettino diramato nella giornata di sabato l'azienda sanitaria aveva anche dato notizia di 557 positivi non conteggiati prima, frutto di un'attività di recupero di dati provenienti da tamponi molecolari effettuati nei laboratori privati. Ora si precisa che si tratta di dati in realtà già presi in carico dalla Asl di Latina e, trattandosi di contagi ormai piuttosto datati e risalenti ai mesi di novembre e dicembre, 405 di questi risultano in realtà già guariti. Ci sono poi 71 guariti riportati sul bollettino e un decesso: un paziente di 59 anni di Sezze. Con ogni probabilità il riferimento è all'infermiere Lidano Petrianni, che era in servizio al Punto di assistenza territoriale di Sezze e che è deceduto già nei giorni scorsi all'ospedale Santa Maria Goretti, dove le sue condizioni si erano purtroppo aggravate. Il bilancio dei decessi arriva a quota 322 nei dieci mesi di pandemia, mentre in 24 giorni di gennaio sono morte in provincia 71 persone. Per quanto riguarda i focolai, oltre ai casi di Villa Silvana e dell'Icot attentamente monitorati dalla Asl, arriva un nuovo allarme da Sabaudia, dall'istituto comprensivo Cencelli in particolare, che comunica la chiusura per due giorni di uno dei plessi del centro a causa di alcuni casi di positività che coinvolgono tre classi della media e due quinte, due quarte e una prima della primaria, insieme a una classe dell'asilo. Attualmente sono positivi sei alunni e un insegnante. Un ultimo aggiornamento riguarda anche il Lazio: su 12mila tamponi e quasi 13mila antigenici, per un totale di 25mila test, ieri sono stati segnalati 1.056 nuovi positivi, 16 decessi, 1.921 guariti. I casi diminuiscono, così come le vittime e i pazienti ricoverati ma aumentano nelle ultime ore le terapie intensive. Brusco rallentamento invece, a causa dei ritardi nelle consegne di Pfizer, sul fronte dei vaccini. In provincia, su 7.600 vaccinazioni effettuate, 866 sono state seconde dosi.

Laura Pesino

