Prima settimana di controlli messi in campo dopo l'introduzione del super green pass e, in provincia di Latina, davvero poche sanzioni. Ieri, sia la Questura, sia i carabinieri, hanno fornito i dati dell'attività di verifica sul rispetto delle norme anti-covid in ossequio alle direttive impartite dal prefetto, Maurizio Falco. «La finalità dei servizi messi in campo è orientata sia alla prevenzione delle specifiche violazioni per il mancato possesso della nuova certificazione verde Rafforzata che a quelle riferite all'uso della mascherina obbligatoria prevista in particolari circostanze, nonché al sanzionamento delle infrazioni rilevate» spiegano da Questura e Arma dei carabinieri. La polizia ha effettuato circa 2 mila controlli elevando una decina di contravvenzioni, un centinaio i locali visitati.

I militari dell'Arma hanno invece controllato 2.558 persone, 525 attività ed esercizi commerciali. Quattordici di questi sono stati sanzionati ed è stata disposta la chiusura provvisoria di un locale, mentre sono state 19 le persone sanzionate per mancanza di green pass e tre persone per la violazione nell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Ci sono state anche tre persone denunciate per l'inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione per positività al virus. Sono dati che si riferiscono al lavoro svolto dall'Arma Territoriale e dai Reparti speciali dal 6 dicembre ad oggi.

Soddisfatto della risposta dei cittadini il questore Michele Spina. «In tutta la provincia i cittadini si sono dimostrati molto disciplinati e le sanzioni sono state veramente sporadiche». «Sono numeri - ha confermato il colonnello Lorenzo D'Aloia che illustrano come i controlli continuino con costanza e come i cittadini stiano, sostanzialmente, rispettando le nuove disposizioni anti-covid. La presenza delle forze dell'ordine tra la cittadinanza resta certamente un deterrente fondamentale per il rispetto delle regole e rappresenta uno strumento di concreta sicurezza per il regolare funzionamento delle attività economiche presenti sul territorio, particolarmente interessate all'osservanza dei provvedimenti in essere».

I controlli continueranno e da oggi dovrebbero arrivare anche le prime ordinanze dei sindaci per imporre l'ultilizzo della mascherina anche all'aperto soprattutto nelle zone più frweuqnetate, quelle del centro città, dei centri commerciali e anche dei mercatini natalizi. Carabinieri e questura ricordano che è fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, «ma anche, e soprattutto, della cittadinanza, la quale è invitata a segnalare al numero unico di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia o di pericolo di cui venga a conoscenza».

