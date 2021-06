IL CASO

Un debito di oltre 700.000 euro mai saldato con il Comune di Cisterna e aziende che ogni anno battono i pugni per avere servizi mai realizzati. E' l'ex consigliere comunale Gianluca Del Prete che riporta alla ribalta una annosa questione che da quindici anni vede contrapposto il Comune al Consorzio ASI Roma Latina. Del Prete lo fa per lanciare un messaggio politico contro l'annunciata fusione dei consorzi industriali del Lazio in un unico agglomerato regionale. «Il commissario del nuovo super consorzio Francesco De Angelis, il sottosegretario al MEF onorevole Durigon e il presidente del consorzio ASI Cosimo Peduto sono entusiasti dell'avvenimento scrive Del Prete tra gli obbiettivi, per l'ennesima volta sbandierati spiccano la promozione delle imprese laziali all'estero, la capacità attrattiva degli investimenti, lo sviluppo delle infrastrutture, la crescita green e molto altro. I gestori e i sostenitori del consorzio industriale dovranno spiegare a chi deve venire continua la nota a insediarsi in un posto dove non esiste rete fognante, depuratore consortile, acqua, nessuna linea di comunicazione e strade degne di questo nome. Le aziende locali stanno ancora aspettando che qualcuno gli dica dove allacciarsi alla famosa rete idrica o dove scaricare i propri reflui».

In realtà la questione è un po' più complessa. «Le aziende infatti al momento della creazione dei consorzi industriali furono esonerate dal pagamento della Bucalossi, in cambio avrebbero dovuto contribuire a finanziare la realizzazione delle opere di urbanizzazione delle aree industriali» racconta l'attuale presidente del Consorizo Asi Cosimo Peduto. Per questo, sulla scorta di quanto accaduto a Castel Romano, nacquero i consorzi obbligatori, attraverso i quali i comuni avrebbero dovuto raccogliere i fondi dalle aziende. A Cisterna - caso unico - i consorzi furono addirittura due, uno faceva riferimento a Mauro Carturan, l'altro fu costituito ma mai non è mai decollato. Asi e Coc stipularono una convenzione che prevedeva fosse il Consorzio a recuperare dalle aziende le somme di cofinanziamento pari al 20 % per girarle al Comune che doveva averle anticipate per la realizzazione delle opere. Qui sta il punto: recuperare quei soldi è stato complicato se non impossibile. Ecco perché il commissario prefettizio, nell'ultima assemblea del Consorzio si è astenuto al momento di votare il bilancio, choedendo conto di quei fondi mai arrivati.

Secondo Del Prete «tutti i servizi esistenti se li sono dovuti fare i consorziati pagando a spese loro. Altro che attrarre investimenti». Non solo. «I titolari delle aziende di Cisterna effettivamente non hanno mai smesso di lamentare ancora oggi l'assenza di infrastrutture e servizi (strade, illuminazione, rete fognaria, acquedotto, wifi) che ad oggi non sono in linea con la qualità eccellente raggiunta dalle imprese insediate. Peraltro il Comune di Cisterna versa ogni anno al Consorzio 22.000 euro di quota associativa ma il Consorzio non hai pagato il suo debito di 700.000 euro».

Il consorzio di sviluppo industriale ha sempre respinto al mittente quelle lamentele da parte di chi, esonerato dalla Bucalossi, non aveva versato quanto dovuto. Ma per l'ex consigliere comunale il Consorzio ASI ha svolto «una funzione finalizzata esclusivamente alla ordinaria amministrazione tendente a garantire una sopravvivenza autoreferenziale della struttura legata quasi esclusivamente al recupero del contributo economico che avrebbe dovuto essere reinvestita per le infrastrutture e servizi».

Insomma riprendere l'idea dell'ex sindaco Mauro Carturan per gestire l'agglomerato in modo diretto. «La nostra proposta conclude Del Prete è sempre stata quella di uscire da questo consorzio e di rimettere in mano al Comune la gestione di quel territorio». In realtà a Castel Romano, primo esempio di gestione diretta, il Copnsorizio ha disdettato la convenzione e ripreso la gestione diretta dell'area, cosa che intende fare anche a Cisterna lasciando così al Consorzio Unico regionale la gestione diretta di tutte le aree industriali.

C.Pao.

