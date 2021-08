Lunedì 30 Agosto 2021, 05:00

I DATI

L'Osservatorio Domina ha analizzato le specificità territoriali del lavoro domestico, e se a livello nazionale l'impiego di colf e badanti è ormai riconosciuto come un settore in forte espansione e dal forte impatto socio-economico, il nostro Paese è caratterizzato da specificità regionali e addirittura locali che determinano differenze significative, anche nella gestione della casa e nella cura degli anziani. In termini assoluti, Roma e Milano risultano le province con il maggior numero di lavoratori domestici nel 2020 (rispettivamente 113.350 e 98.835), essendo i principali centri economici e occupazionali, ma con un'analisi più approfondita dei dati, Domina rivela che sono 41 le province con un numero di lavoratori domestici regolari ogni 1.000 abitanti.

Latina rientra in questa classifica tra le prime dieci province che occupa colf o badanti uomini (con una percentuale del 16%), mentre in generale la provincia di Latina conta 2368 colf (il 2,7%), ovvero 4,1 colf ogni mille abitanti, e 1579 badanti (con una distribuzione al 4,4%) cioè 4,5 badanti ogni 100 anziani con più di 79 anni. Le richieste di regolarizzazione all'Inps, essendo questo un settore con tanto lavoro nero, è cresciuta molto: sono 1.704 le richieste arrivate all'Inps. Un dato probabilmente dovuto alla pandemia Covid-19 e alle restrizioni alla mobilità, ma anche a seguito dei primi effetti della regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolari avviata nel 2020.

I lavoratori domestici regolarmente assunti nel 2019 dalle famiglie del Lazio sono 123.520 (-20,7% rispetto al 2012). Nonostante la flessione delle colf e la stabilizzazione delle badanti, il divario tra queste due tipologie è ancora molto accentuato. L'evoluzione del fenomeno si riflette anche sulle caratteristiche del lavoratore: il 41,6% circa dei domestici proviene dall'Est Europa e si registra una netta prevalenza del genere femminile (85,2%). L'età media del lavoratore domestico è 48,3 anni e, per quanto riguarda le settimane lavorate, si registra una lieve preponderanza di chi ha completato l'anno lavorativo (51,3%). In merito alla cittadinanza, dai dati Inps riferiti allo scorso anno, è possibile osservare come nel Mezzogiorno, le province siano caratterizzate da una prevalenza di lavoratori domestici italiani, arrivando addirittura all'87% in alcune province. Al contrario, nelle province del Nord e Centro Italia, colf e badanti sono per la maggior parte stranieri, grazie anche alla vicinanza ai paesi dell'Est Europa. Roma (83%) e Milano (84%) risultano i capoluoghi di Regione con la più alta percentuale di lavoratori domestici stranieri.

Francesca Balestrieri

