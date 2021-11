Lunedì 22 Novembre 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

«Vado avanti». Damiano Coletta lo ha ripetuto anche ieri, all'indomani del nuovo altolà di Fratelli d'Italia. Un ultimatum che con il passare delle ore assomiglia sempre di più al grido di chi si sente messo all'angolo. La coalizione di centrodestra sembra sempre meno granitica e potrebbe sgretolarsi quel tanto che basta al sindaco per governare.

Non aspettatevi dichiarazioni, nessuno in queste ore vuole uscire allo scoperto. Ma è evidente che il primo cittadino punta ad essere sostenuto da una coalizione come quella che - a livello nazionale - sostiene il premier Mario Draghi, dal Pd ai Cinque Stelle, da Forza Italia alla Lega. Ad oggi l'appoggio di Forza Italia sembra acclarato: il partito di Berlusconi si è sfilato ormai da settimane dalle note congiunte del centrodestra. Anche se il leader pontino degli Azzurri, Claudio Fazzone, fino ad ora non si è pronunciato apertamente. Un motivo c'è. Forza Italia vuole legare la partita che si gioca su Latina a quella della Provincia. Il 18 dicembre si vota per eleggere il successore di Carlo Medici e Forza Italia vuole dire la sua. La strada è appunto quella di una maxi coalizione che lascerebbe all'opposizione solo Fratelli d'Italia. Così si spiegano gli ultimatum Fdi a Coletta: il partito guidato da Giorgia Meloni rischia di non avere voce in capitolo né sul Governo cittadino, né sull'esecutivo dell'Amministrazione provinciale.

C'è un però, Forza Italia in consiglio comunale ha solamente tre consiglieri, insufficienti a garantire una maggioranza a Coletta. Ne servono altri. Ci sarebbe Annalisa Muzio, ma la leader di Fare Latina non si è schierata, anzi. Ecco perché si guarda alla Lega. E' vero che Claudio Durigon è ancora al fianco di Fdi, ma è altrettanto vero che pezzi di Lega (Giovanna Miele e Massimiliano Carnevale) hanno detto chiaro e tondo che o si entra nell'esecutivo o è meglio tornare a votare subito. E Roberto Belvisi potrebbe essere della partita. A quel punto Coletta avrebbe i numeri per governare almeno fino alle prossime regionali.

Tutto si deciderà in questi giorni. Tra oggi e domani si definiranno gli scenari per il voto in Provincia sbloccando anche la situazione del capoluogo. Entro il 28 novembre vanno presentate le liste per il voto del 18 dicembre e a quel punto i giochi saranno chiari. Claudio Fazzone ha un suo candidato per la guida di via Costa, il sindaco di Monte San Biagio, Federico Carnevale. Dal canto loro i civici puntano a fare blocco ed esprimere una loro candidatura sostenuta anche da Pd e M5S. Una mediazione potrebbe portare alla candidatura condivisa di un outsider, come il sindaco di Sonnino, Luciano De Angelis attorno a cui compattare questa coalizione extra-large. Pochi giorni e si saprà se l3e cose andranno proprio così.

Vittorio Buongiorno

