Lunedì 8 Novembre 2021

L'OPERAZIONE

Cocaina, armi e munizioni. È stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina, ricettazione e possesso abusivo di munizionamento, Gaetano Fernandes, 59 anni, residente a Latina. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno controllato nell'ambito di uno specifico servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

L'arresto - fanno sapere dalla Questura di Latina - costituisce l'esito di una accorta attività di monitoraggio del territorio, con particolare riferimento alla lotta allo spaccio di stupefacenti, ed è stato conseguito a seguito della perquisizione personale e locale effettuata nei confronti dell'arrestato e che ha consentito di rinvenire circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nel corso della perquisizione, oltre allo stupefacente, è stato inoltre trovato e sottoposto a sequestro altro materiale che prova l'attività di spaccio da parte di Fernandes, vale a dire: sostanza da taglio, due bilancini di precisione e prodotti per il confezionamento delle singole dosi destinate allo spaccio.

In una cavità è stata inoltre recuperata una pistola semiautomatica priva di matricola in quanto rimossa mediante punzonatura. Sono state poi recuperate oltre 70 cartucce per pistola e circa venti munizioni per fucile calibro 12, illegittimamente possedute.

Al termine delle attività di rito, l'arrestato è stato tradotto dalla polizia a Roma, nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell'autorità giudiziaria.

