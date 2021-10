Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:01

LA CONTESA

Seconda e ultima giornata del ballottaggio andata. Oggi gli elettori, che ancora non hanno votato, possono recarsi presso il seggio di appartenenza e votare fino alle 15 scegliento tra Valentino Mantini e Antonello Merolla. I due aspiranti sindaco sono arrivati al ballottaggio dopo esser risultati i più votati al primo turno. Mantini ha ottenuto 6788 voti attestandosi al 37.07%, mentre Merolla si è fermato a 6567 con una percentuale del 35,87%. Ai numeri si lega il dato di gradimento da parte degli elettori, dal quale emerge che nella scelta si è guardato più alla persona che allo schieramento. Valentino Mantini è più di 800 voti al di sopra di quanto hanno espresso le liste che lo sostengono, mentre Merolla è al di sotto, circa 250 voti, del totale di quelli raccolti del suo schieramento. Non vi sono stati apparentamenti ma l'altro candidato del centro destra Pierluigi Di Cori ha dato una indicazione di voto a favore di Merolla.

Valentino Mantini è alla sua seconda candidatura per la conquista dello scranno più alto in consiglio comunale, nel 2004 era sostenuto da tre liste e doveva misurarsi contro Mauro Carturan, poi eletto sindaco e nelle preferenze arrivò dopo Francesco Maggiacomo e Domenico Capitani.

Antonello Merolla, invece, è stato eletto primo cittadino di Cisterna nel 2009, sempre con il centro destra, vincendo al primo turno grazie ai 12270 voti con i quali raggiunse il 54,72%, evitando così il ballottaggio con Ezio Comparini che si fermò al 22,87% delle preferenze, con 5128 voti a suo favore.

Antonello Merolla ha votato ieri mattina nella sezione 30 e oggi attenderà l'esito del ballottaggio al solito posto, che pochi sanno e poi qualsiasi sia il risultato si recherà al point elettorale. Anche Valentino Mantini ieri mattina ha votato al seggio 30 e a differenza del suo rivale, attenderà i risultati definitivi presso il point elettorale insieme a tutti i suoi candidati e sostenitori. Affluenza in calo anche a Cisterna: ieri alle 19 era al 32,65% degli aventi diritto, al primo turno era stata del 41,28%. Un calo record rispetto agli altri comuni pontini al ballottaggio.

Daniele Ronci

© RIPRODUZIONE RISERVATA