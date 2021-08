Lunedì 9 Agosto 2021, 05:00

VERSO IL VOTO

A Cisterna il quadro è completo. Sono sei i candidati alla poltrona di primo cittadino perché il centrodestra correrà diviso. Infatti ieri hanno fatto quadrato intorno all'ex sindaco Antonello Merolla i carturaniani, Forza Italia, Fratelli d'Italia oltre al gruppo di Gianluca Del Prete e all'ex consigliera comunale del PD Elisa Giorgi. «Antonello ama e conosce la città esulta l'ex vice sindaco Vittorio Sambucci (FdI), il più votato in assoluto alla scorsa tornata elettorale con 520 voti siamo soddisfatti di questa scelta condivisa nel centro destra che saprà dare i suoi frutti». Il cartello elettorale di Merolla è compatto ma il centro destra per la prima volta è diviso, visto che il 23 luglio scorso la Lega aveva lanciato nella competizione il presidente uscente del Consiglio comunale Pier Luigi Di Cori (Lega, Cambiamo con Toti, UDC, Partito Liberale Europeo e liste civiche). «È il giusto mix di esperienza, capacità e coraggio aveva detto la Lega per guidare una città di 40.000 abitanti nel futuro post pandemico, in cui le opportunità del recovery plan andranno sfruttate al meglio per garantire un nuovo rinascimento cittadino». Ora bisognerà capire se la decisione di correre uniti nel capoluogo spingerà il centrodestra a trovare una soluzione untitaria anche per Cisterna.

CENTROSINISTRA E CIVICI

In campo ci sono comunque altri 4 candidati. Il 28 maggio il centro sinistra aveva candidato Valentino Mantini (sostenuto da PD, il gruppo civico che fa capo a Maria Innamorato e a Gerardo Melchionna, M5S, partito Socialista e altre civiche): «Accanto ai grandi progetti - aveva dichiarato - Cisterna ha bisogno di attenzioni quotidiane: manutenzione, pulizia, servizi pubblici efficienti, sicurezza, cultura e transizione ecologica. Sono convinto che sia possibile riuscirci».

Ci sono poi altri tre aspiranti sindaco di espressione civica. Laureta Yaku, ex membro dello staff del sindaco Mauro Carturan, che insieme a l'ex assessore Renato Campoli scende in campo con Insieme per Cisterna (il cui motto è Prendere per mano gli ultimi e farli camminare insieme ai primi); la ex dirigente comunale Angela Coluzzi con Cisterna cambia («Ho accolto le richieste che mi sono pervenute da tutte quelle persone che hanno a cuore il futuro della nostra città ha spiegato che vogliono cambiare le cose»); e Giancarlo Bisogno con Cisterna e basta (Caro amico cisternese dacce na mano a cambia' sto paese! Lasciali sta e passa de qua, lo slogan in dialetto fiero della sua appartenenza all'associazione Esso chissi che ricorda la storia e le tradizioni di Cisterna).

Claudia Paoletti

