Cinque milioni di euro per il Polo culturale Maestri Vetrai nell'area dell'ex Avir di Gaeta. Al Comune è stato riconosciuto uno dei più importanti contributi ottenuti negli ultimi anni. Inserito nel programma di rigenerazione urbana, Gaeta porta a casa il massimo dell'importo concedibile: 5 milioni di euro.

«Non potevamo iniziare il 2022 in modo migliore - commenta il sindaco Cosmo Mitrano - Sono enormemente contento . Ringrazio assessori e consiglieri comunali, gli uffici e i tecnici che hanno seguito le fasi progettuali. E' un risultato importantissimo per la città di Gaeta». Le premesse allo storico evento furono scritte il 7 settembre 2019, quando il Consiglio comunale approvò all'unanimità il progetto preliminare di recupero, sistemazione e valorizzazione dell'area ex Avir, Polo Culturale Maestri Vetrai e l'adozione della variante urbanistica che di fatto restituiva alla città un'area di circa 25mila metri quadri. Una seduta storica, arrivata dopo le sentenze del Consiglio di Stato del 6 agosto precedente, quando si pronunciò recependo i ricorsi del Comune di Gaeta contro le ordinanze del Tar del 2014 divenendo formalmente il legittimo proprietario di quasi 25mila metri quadri dell'area industriale su cui sorgeva, sino a poco meno di quarant'anni fa, l'ex vetreria Avir.

In quell'occasione Gaeta si riappropriava finalmente dell'ex vetreria attraverso un progetto pubblico tra storia e modernità. Un auditorium, un ostello della gioventù per incentivare il turismo giovanile, spazi polifunzionali, parcheggi interrati, verde pubblico attrezzato, percorsi olfattivi, con un bassissimo impatto edilizio, percorsi pedonali e piste ciclabili, una dimora per gli artisti di tutto il mondo che verranno a Gaeta e, ispirati dal paesaggio e dal panorama avranno a loro disposizione un atelier permanente. «Ma soprattutto sottolineò Mitrano durante la seduta - ci troviamo di fronte ad un importante recupero della memoria storica: dal muro borbonico alla realizzazione del Museo dedicato ai Maestri vetrai, con uno spazio dove verranno riportati tutti i nomi di coloro che, dal giorno della fondazione della vetreria fino alla sua chiusura, vi hanno lavorato e vissuto».

