FORMIAUn applauso lungo, commosso, e decine di palloncini biancazzurri si sono librati nell'aria, ieri pomeriggio a Formia, all'uscita del feretro dalla chiesa di San Giovanni Battista, dove si erano appena conclusi i funerali di Romeo Bondanese, lo studente di 17 anni ucciso la sera di martedì grasso con una coltellata durante una colluttazione sulla terrazza sovrastante la darsena de La Quercia. Migliaia di persone soprattutto giovani di tutto il Golfo - hanno seguito all'esterno del tempio, dove sono state messe a disposizione sedie e installati altoparlanti per seguire in diretta lo svolgimento del rito funebre presieduto dall'Arcivescovo Luigi Vari. «Il tempo di Romeo - ha ricordato all'omelia il Presule - è nelle mani di Dio, ma il nostro è ancora possibile da ridisegnare. L'amore lo terrà in vita, l'amore è semplice e dove c'è l'amore non c'è violenza». In prima fila, affranti dal dolore, i genitori del ragazzo, Domenico e Tina e il fratello Francesco. E subito dietro i familiari di Osvaldo, il cugino ancora ricoverato in ospedale. E, ad attendere la bara bianca, ricoperta di fiori dello stesso colore e con lo stendardo di San Giovanni, portata a spalla da amici e compagni di scuola dell'Istituto Nautico Caboto con magliette bianche sulle quali era impressa la foto sorridente di Romeo, c'erano anche il prefetto Maurizio Falco, il questore Michele Spina e il commissario straordinario del Comune di Formia, Silvana Tizzano, la dirigente scolastica del Nautico Caboto Maria Rosa Valente e i massimi rappresentanti delle forze dell'ordine con un picchetto d'onore.Al termine della cerimonia un docente dell'Istituto Nautico, Vincenzo Lusinga lo ha ricordato come un «ragazzo solare dal sorriso contagioso», poi amici e compagni di scuola di Romeo hanno letto messaggi strazianti Commosso anche l'intervento dello zio di Romeo, Salvatore Orsini, che, rivolgendo a nome della famiglia un sincero ringraziamento per la grande e calorosa partecipazione, ha ricordato che la famiglia «non chiede vendetta, ma giustizia». «Ho avuto il triste compito ha aggiunto di accompagnare la salma di Romeo durante il tragitto di ritorno da Roma, in quella città dove gli avevo promesso di andarlo a prendere all'aeroporto quando avrebbe festeggiato ad agosto il suo 18° compleanno».Sandro Gionti