© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNIVERSITA'E' partito a ottobre dello scorso anno il corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche presso il Polo pontino de La Sapienza che ha riempito subito i 50 posti disponibili. Un primo semestre certamente non facile a causa della pandemia, ma che non ha scoraggiato docenti e alunni che hanno avuto la possibilità di frequentare interamente in presenza: Il nostro corso partito prevede un numero di studenti non superiore ai 50, questo significa che per le strutture e le aule che abbiamo a disposizione, tutti hanno la possibilità di frequentare in presenza. Ovviamente però ci siamo organizzati anche con la didattica a distanza con gli adeguamenti realizzati già a luglio nelle aule dotate di supporti informatici. E' capitato rarissimamente, ma per motivi legati ad altri fattori, che gli studenti decidessero di adottare la dad, possiamo dire che oltre il 90% dei ragazzi ha scelto di frequentare in sede e lo stesso orientamento lo registriamo per il secondo semestre che inizierà lunedì. Lo ha spiegato la professoressa Daniela Secci, docente e coordinatrice del Cts a Latina. Nel momento in cui inizieranno i laboratori invece, a partire dal secondo anno, i ragazzi lavoreranno a gruppi con una rotazione, almeno fino a quando persisterà il problema Covid. Secondo la professoressa Il polo pontino sta diventando un'eccellenza e i ragazzi ne sono consapevoli. Vedo in loro una grande voglia di conoscere e una grande partecipazione. La scelta di istituire anche a Latina questo corso di laurea è stata vincente perché si adatta e inserisce perfettamente nel territorio, rispondendo alle esigenze delle aziende non solo in ambito farmaceutico, ma anche per i settori affini. E i ragazzi sono molto stimolati dalla presenza di molte aziende con le quali siamo già in contatto per avviare collaborazioni già a partire dal terzo anno con stage e tirocini durante il corso. Ci aspettiamo avere un'interconnessione con queste società che potranno portare anche la loro esperienze. I contatti saranno strutturati in modo più armonico e fattivo con il territorio, spiega la professoressa. E in effetti l'interesse per il corso di laurea da parte degli studenti si è visto subito, non solo nel numero di iscrizioni che ha raggiunto immediatamente il tetto massimo, ma anche per gli incontri via meet con i ragazzi dell'ultimo anno delle superiori, quindi l'aspettativa è quella di una crescita continua assolutamente in linea con le necessità lavorativa del territorio.Francesca Balestrieri© RIPRODUZIONE RISERVATA