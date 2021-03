22 Marzo 2021

SABAUDIA

Un problema che si ripresenta puntualmente ogni anno. I canali che congiungono il lago di Paola al mare e che consentono un regolare ricambio delle acque ed una buona ossigenazione del bacino si insabbiano. Il fenomeno riguarda perlopiù il canale di Caterattino che viene ostruito dalle sabbie che creano un vero e proprio tappo in entrata ed uscita. Ciò impedisce all'acqua ossigenata del mare di fluire nel lago e all'acqua salmastra di riversarsi in mare. Una problematica che può influire sulla salute del lago e delle specie animali lo abitano. Sappiamo infatti quanto sia delicato l'equilibrio di questo bacino inserito nel Parco Nazionale del Circeo. Proprio per fronteggiare questa emergenza che si ripresenta con una certa frequenza, nei giorni scorsi, si è svolto il sopralluogo presso il Canale Caterattino per la definizione delle attività di dragaggio che saranno coordinate dal Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. A darne notizia è stato lo stesso sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, sulla sua pagina ufficiale Facebook. All'ispezione hanno preso parte i rappresentanti di Comune di Sabaudia, Ente Parco Nazionale del Circeo, Consorzio di Bonifica e Azienda Vallicola del Lago di Paola. In sostanza sono stati coinvolti tutti gli enti competenti e la proprietà del lago. I lavori sono in programma a partire da questa settimana e proseguiranno per circa 5 giorni lavorativi sempre che le condizioni metereologiche lo consentano altrimenti potrebbero subire dei rallentamenti. Non è la prima volta che l'insabbiamento del canale di Caterattino richiede un intervento di dragaggio per liberare la foce.

E.Pie.

