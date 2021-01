È di nuovo rottura tra Carturan e Sambucci: per la quarta volta il sindaco resta senza vice. L'annuncio in un video postato dal primo cittadino sui social. «Abbiamo dovuto interrompere la formazione delle commissioni consiliari, perché ancora una volta non c'è accordo. Questa volta spiega Carturan - la decisione è irrevocabile in quanto l'azione politica di Sambucci non è compatibile con l'azione amministrativa: o fa il segretario o fa il vice sindaco. È troppo facile dalla posizione di vice sindaco fare accaparramento politico per scontentare tutti gli altri». Motivo del contendere una nuova adesione a Fratelli d'Italia. Carturan chiede che fine hanno fatto «quelli che hanno partecipato alla presentazione delle liste di Fratelli d'Italia?». Al sindaco «sembra che ci sia un gruppo non eletto che sta nel partito e un gruppo eletto che sta fuori da Fdi. Adesso basta, Sambucci vada a fare il segretario di partito, costruisca la sua lista e sarà sicuramente il prossimo sindaco di Cisterna, ma non lo sarà di certo lavorando alle spalle e nei termini contrari dell'amministrazione». Daniele Ronci

