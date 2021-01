APRILIA

Tensione alle stelle ad Aprilia, alla clinica cittadina: ieri l'ira di alcuni cittadini in attesa al pronto soccorso si è scagliata in modo folle contro il personale sanitario. Ancora una volta. E' capitato in passato che i locali del pronto soccorso venissero danneggiati, che il personale venisse insultato, ieri mattina due infermiere sono state invece aggredite violentemente da due donne che si trovavano in sala d'aspetto.

Una vicenda che ha creato clamore in città e che deve ora far riflettere sulla situazione che si sta vivendo, sia sul fronte delle misure di sicurezza adottate all'interno dei presidi sanitari, sia sulle tensioni che stanno montando tra la popolazione. L'episodio è ancora tutto da chiarire, al lavoro ci sono i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. Quello che si sa è che ieri mattina, attorno alle 8, due donne (di 73 e 46 anni) in attesa di avere notizie di un loro parente si sono scagliate contro due infermiere a cui erano state richieste informazioni. Non è chiaro cosa abbia fatto scattare la scintilla, l'inciviltà però ad un certo punto ha preso il sopravvento e le due donne si sono scagliate con violenza contro le operatrici, una 26enne ed una 42enne. Calci e pugni, insulti.

Poi sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aprilia che hanno riportato la calma e portato in caserma le due aggressive. Le infermiere sono state sottoposte alle cure dei loro colleghi, il pronto soccorso è stato chiuso al pubblico. Ha riaperto solo dopo le 14 per poter ripristinare gli ambiente, finiti a soqquadro, e per far ripartire il servizio in sicurezza. Per l'infermiera di 26 anni sono stati richiesti 10 giorni di prognosi, per la 42enne invece 7. Di sicuro lo spavento è stato più difficile da gestire, rispetto alle ferite. Ma si tratta di episodi che non debbono più ripetersi. I militari dopo gli accertamenti del caso hanno denunciato la 73enne e la 46enne per lesioni ed interruzione di pubblico servizio.

LE REAZIONI

Immediate le reazioni anche dal mondo della politica. Dura la condanna del sindaco Antonio Terra: «Oltre alla condanna di un'aggressione inaccettabile e assolutamente non giustificabile (condanna che esprimo a nome dell'intera Città), vorrei sottolineare questo curioso aspetto: i fatti gravi di questa mattina dimostrano bene come la violenza non risolva mai i problemi, ma li aggravi. Per questo, oltre ad essere immorale, è anche piuttosto stupida. Vincenzo Giovannini di Italia Viva sottolinea: «Apprendere che sono state aggredite due infermiere che operano al pronto soccorso della clinica città di Aprilia mi lascia senza parole, un fatto gravissimo da condannare senza se e senza ma. Spero che vengano presi i dovuti provvedimenti per la tutela degli operatori sanitari che in questo periodo di pandemia sono in prima linea per tutti noi». E poi l'intervento del Partito Democratico: «Esprimo solidarietà alle due operatrici sanitarie vittime di una vile aggressione stamane nella Clinica Città di Aprilia dice il segretario comunale Alessandro Cosmi - questo grave atto non potrà cancellare il lavoro svolto con passione, professionalità e abnegazione, da tutto il personale sanitario italiano in questi terribili mesi».

Raffaella Patricelli

