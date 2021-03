8 Marzo 2021

Una delle principali piazze di Fondi ridotta a ring. Con tanto di pubblico a tifare, a chiedere maggiore violenza. Mentre davanti agli occhi veri ed elettronici - di quella piccola folla si scontrano due ragazzini. Minorenni, come del resto gli altri presenti. Per gran parte fermi nell'incitare l'uno o l'altro protagonista del testa a testa a darsele di santa ragione. A colpire in faccia e in testa, per fare ancora più male. Una sequela di botte, grida e scioccanti esortazioni finita in un video che non ha tardato a diventare virale. Arrivando nel giro di qualche ora anche alla polizia.

Teatro dei fatti piazza IV Novembre, a due passi dalla chiesa di San Francesco. Una zona centralissima. I due giovani hanno iniziato a picchiarsi poco prima del coprifuoco, intorno alle 21.30 di sabato. Attorniati dagli amici, che, anziché fermare sul nascere le scintille, le hanno alimentate. Quasi nessuno ha provato a dividere i contendenti, andati avanti in un improvvisato incontro fatto di calci e pugni, per fortuna senza particolari conseguenze: molti dei colpi sono andati a vuoto. Nessuno dei ragazzi è finito all'ospedale, solo un puro caso. Lo spettacolo, terribile, si è protratto tra assembramenti e mascherine abbassate.

Un episodio grave su cui indagano gli agenti del Commissariato. Intervenuti a circa 10 minuti dall'allarme, quando però la piazza era ormai vuota. I minori si erano dileguati. Lasciando comunque tracce nei video. Da quello che ha fatto il giro del web, a quelli estratti dal sistema di videosorveglianza della polizia municipale. Tanto che al momento 12 giovani sono stati identificati e altri sono in corso di identificazione, saranno convocati dalla polizia insieme ai genitori. Nonostante, per ora, gli uomini del vicequestore Marco De Bartolis non abbiano isolato elementi tali da far configurare ipotesi di reato procedibili d'ufficio. Una circostanza che, in prospettiva, non fa escludere segnalazioni indirizzate alla Procura minorile di Roma. Cambiando fronte, per combattenti e spettatori sono in arrivo una raffica di sanzioni da centinaia di euro, legate al mancato rispetto delle misure anti-Covid.

