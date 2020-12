© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ONORIFICENZAIl presidente della Repubblica ha insignito dell'onorificenza di Commendatori dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana una coppia di coniugi di Isernia: Immacolata (detta Titina) Petrosino e Ugo Martino, «Per l'opera di solidarietà offerta, in ambito internazionale, a favore della promozione dei diritti di base assistenziali e sanitari». Entrambi 73enne, nel 2005 persero il figlio Francesco nel disastro ferroviario di Roccasecca e nel 2007, dopo l'incontro con Padre Leòn Sirabahenda, hanno fondato l'Associazione Oltre la Vita Onlus' che finanzia progetti in favore delle popolazioni del Burundi.«È un riconoscimento per il lavoro dell'Associazione - ha detto all'ANSA Titina Petrosino - grazie alla quale siamo riusciti a costruire una scuola, un orfanotrofio, un centro per disabili, un piccolo ospedale e un dispensario. Ma tanto altro riusciremo a fare, infatti, entro la fine di gennaio sarà aperto un nuovo dispensario in Burundi». Per le restrizioni dovute alla pandemia, Titina e Ugo non potranno recarsi in Africa, l'ultima visita risale a ottobre scorso. In merito all'onorificenza ha detto: «La dedichiamo a nostro figlio, in suo nome abbiamo fondato anche l'Associazione. La notizia ci è stata comunica ieri ed è arrivata due giorni prima del 15 anniversario della morte di Francesco. Come sempre dietro tutto quello che facciamo o riceviamo c'è lui». L'incidente ferroviario avvenne il 20 dicembre e Francesco morì in ospedale 10 giorni dopo, il 30 dicembre, aveva 25 anni. Perse la vita anche un altro molisano: Mario Vallillo, 49enne originario di Campobasso. Quanto all'inchiesta giudiziaria e il processo, Titina ha detto: «Non ci siamo interessati. Non credo nella giustizia umana che per tante mamme, che come me hanno perso i figli, ha aperto vicende che si sono risolte senza nessun colpevole. Noi abbiamo voluto impiegare le nostre energie in opere di bene».