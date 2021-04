26 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Una bimba molto piccola di circa 1-2 anni che si perde tra gli scaffali, una mamma in apprensione e un intero supermercato in ansia, un ispettore libero dal servizio che interviene e, alla fine, la gioia per il ritrovamento della piccola. Non senza una ramanzina finale alla mamma. È accaduto ieri in un noto ipermercato di Aprilia, uno dei più grandi della provincia. «Erano circa le 12.30 quando ho visto una mamma disperata che chiamava Gaia, Gaia». È il racconto di un ispettore presso il Servizio di Polizia scientifica del polo Tuscolano che ieri mattina era lì per fare la spesa. È ormai alle casse e sta per pagare quando si accorge della disperazione della giovane mamma. Lascia alla cassa spesa, telefonino, bancomat e corre a farsi spiegare cosa sia avvenuto. «La mamma era in evidente, comprensibile, stato di agitazione - racconta l'ispettore - mi sono fatto dare gli elementi per individuare la bambina, l'età, come fosse vestita, e ho allertato uno dei vigilantes». Subito sono partite le ricerche, con l'intero supermercato in agitazione. «Alla fine l'ho ritrovata io, tra alcuni scaffali distanti dalle casse. Aveva il suo orsacchiotto, le ho detto Andiamo dalla mamma? E lei mi ha risposto Si». La giovane mamma ha affermato di essere al supermercato con il compagno, in quel momento probabilmente allontanatosi per partecipare alle ricerche. L'ispettore ricorda come «i primi istanti sono fondamentali in questi casi. Immagini se lo smarrimento fosse stato dovuto a una motivazione diversa...». Alla fine tutto è bene quel che finisce bene, ma la mamma è stata comunque invitata a fare maggiore attenzione».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA