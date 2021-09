Lunedì 6 Settembre 2021, 05:00

VERSO IL VOTO

Entro oggi si conoscerà il quadro definitivo dei candidati sindaco e delle liste che li supportano. Al termine della consegna presso le segreterie generali dei Comuni in cui si vota, la Prefettura di Latina ha iniziato immediatamente nel primo pomeriggio di sabato la verifica delle firme di sottoscrizione delle liste e la correttezza delle modalità di presentazione.

VERIFICHE IN CORSO

Un lavoro affidato alla commissione elettorale della Prefettura, presieduta dal Prefetto Vicario, Monica Perna. La verifica si dovrebbe concludere entro la mattina, e le 21 liste del capoluogo pontino avranno il via libera alla campagna elettorale per i candidati sindaco supportati. In ordine alfabetico, si tratta di Andrea Ambrosetti (Pci), Antonio Bottoni (supportato da 3 liste: Siamo Latina, Fiamma Tricolore, Legalità e sicurezza); Gianluca Bono (M5S), Damiano Coletta (sindaco uscente, supportato da 4 liste: Lbc, Riguarda Latina, Per Latina 2032 e Pd), Giuseppe Antonio Mancino (Sinistra Italiana), Annalisa Muzio (due liste, Fare Latina e Partito liberale europeo), Sergio Sciaudone (una lista, Solidarietà sociale), Nicoletta Zuliani (Nicoletta Zuliani Sindaco), Vincenzo Zaccheo (candidato del centrodestra unito, supportato da 7 liste: FI, FdI, Lega, Udc, Cambiamo, Vola Latina e Latina nel cuore).

UNA A RISCHIO

La lista Sinistra Italiana che supporta Tonino Mancino sarebbe a rischio: mancano infatti i certificati elettorali di due candidati residenti non a Latina.

APPUNTAMENTI ZACCHEO

Campagna elettorale che entra oggi nel pieno svolgimento: alle 11.30 presso il Circolo Cittadino, intervento di Vittorio Sgarbi a sostegno della candidatura di Vincenzo Zaccheo, mentre nel pomeriggio - alle 17 - ci si sposta al Lido di Latina dove, a piazzale Loffredo (Capoportiere), ci sarà il comizio della leader nazionale di Fratelli di Italia, Giorgia Meloni, per la presentazione dei candidati consiglieri del partito, sempre a sostegno di Zaccheo.

APPUNTAMENTI COLETTA

Ripartono nel mese di settembre i gazebo itineranti a sostegno di Damiano Coletta sindaco. Stavolta insieme a Latina Bene Comune ci saranno anche le tutte le forze di coalizione: Per Latina 2032, Riguarda Latina e Partito Democratico-Psi. Candidati, sostenitori e attivisti saranno in vari punti della città per ascoltare le persone, distribuire materiale informativo e raccogliere proposte per il futuro del capoluogo ed in particolare delle zone in cui ci si troverà di volta in volta. Durante gli incontri ci sarà anche il sindaco Damiano Coletta. Sabato 11 settembre (ore 17-21) appuntamento in corso della Repubblica, incrocio Via Eugenio di Savoia, domenica 12 settembre (ore 9-12:30) a Latina Scalo, Piazza San Giuseppe, e a Borgo Podgora, in via Don Giuseppe Caselli

APPUNTAMENTI MUZIO

Questa mattina alle 11 presso l'Hotel Europa in via Emanuele Filiberto si terrà la presentazione delle liste a supporto della candidatura asindaco di Latina di Annalisa Muzio.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA