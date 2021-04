30 Aprile 2021

Dal 28 al 30 dicembre erano state calendarizzate le prove scritte: 2900 partecipanti, in gran parte pontini ma anche provenienti da altre regioni, candidati per la copertura di 70 posti di assistente amministrativo categoria C a tempo indeterminato. Sul concorso indetto dalla Asl pontina in forma aggregata con quelle di Frosinone, di Viterbo e della Asl Rm3 scoppia però presto una bufera: arrivano i primi esposti, la Finanza apre una indagine e la Procura di Latina una inchiesta. Le fiamme Gialle il 19 gennaio acquisiscono tutta la documentazione relativa alla procedura concorsuale.

Alla luce di tutto questo e forse per scongiurare guai peggiori la Asl ha deciso che quel concorso è revocato e tutto da rifare. La delibera è stata firmata dalla direttrice generale della Asl Silvia Cavalli e pubblicata ieri. Da subito infatti era infatti emerso il sospetto di un conflitto di interesse legato alla presenza di candidati con legami di parentela con alcuni dipendenti della stessa Asl e nel mirino erano finiti i punteggi ottenuti proprio da quei candidati nella prova scritta.

Tutti i passaggi vengono minuziosamente ricostruiti e riportati nella stessa delibera, la numero 491 dell'azienda sanitaria.

A febbraio, dopo numerosi articoli di stampa e l'apertura di un'inchiesta, la direzione Salute e Integrazione socio sanitaria della Regione Lazio chiede formalmente alla Asl di fornire una puntuale relazione sui fatti e di sospendere il concorso. La nuova direttrice generale Silvia Cavalli si insedia a Latina il 22 marzo e da quel momento la Asl avvia un'ampia verifica degli atti del concorso inviando i riscontri richiesti in Regione. La revoca, che rientra nei normali poteri di una pubblica amministrazione fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, era già nell'aria da settimane e ora diventa ufficiale.

Tanti i punti deboli di questo concorso a prescindere dall'indagine. Due in particolare. Il fatto che il giorno delle prove per controllare i concorrenti ci sono 100 dipendenti Asl e «nei verbali della procedura concorsuale viene riportato che per alcuni di loro erano note situazioni di eventuale incompatibilità per parentela o di conflittualità di interesse». Non solo. «La commissione esaminatrice ha deciso di non somministrare agli esaminandi domande su elementi di informatica e lingua inglese , pur essendo tali materie indicate nel bando di concorso tra quelle oggetto di prova orale». Per il primo la Asl ritiene, scrivendolo nero su bianco, che «configurerebbe una situazione di conflitto di interessi la presenza presso la sede del concorso nel giorno dell'espletamento della prova scritta di dipendenti della Asl in rapporti di parentela con i candidati e che il conflitto di interessi comporterebbe una violazione degli immanenti principi di imparzialità, trasparenza e par condicio a cui l'amministrazione è tenuta». E per il secondo che «la mancata somministrazione» si quelle domande non ha consentito di accertare e valutare il possesso di adeguate conoscenze» ritenute «essenziali per l'efficienza e l'adeguatezza della vita amministrativa».

Per tutto questo, nell'interesse pubblico, il direttore generale della Asl pontina ha scelto di non proseguire l'iter concorsuale, che non è ancora arrivato all'approvazione di una graduatoria né dunque alla nomina dei vincitori. Le condizioni rilevate dunque, insieme all'inchiesta penale che è tuttora in corso, hanno portato a ritenere opportuno la revoca dell'intera procedura. Immediate le reazioni sui social. Una beffa per chi ha partecipato senza essere parente di nessuno. Ma la Asl rassicura. Tecnicamente si tratta di un ritiro degli atti di gara, per questo lo stop è accompagnato da una richiesta alla Regione Lazio di autorizzare una immediata riedizione dello stesso concorso.

