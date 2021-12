Lunedì 27 Dicembre 2021, 05:01

Carenza dei medici di famiglia in provincia di Latina: una boccata d'ossigeno con la nomina di quattro professionisti. E sul fronte Covid in arrivo camici bianchi a termine per le vaccinazioni e per Malattie infettive.

Sarà il dottor Maurizio Antonio Scalzo il medico di medicina generale designato per i prossimi undici mesi a curare i mille mutuati di Cori-Giulianello e Rocca Massima rimasti sprovvisti del servizio di assistenza primaria a seguito della prematura morte del dottor Mauro Carturan, sopraggiunta poco dopo il pensionamento di altri due medici, i dottori Renato Zampi e Ignazio Vitelli. A seguito di questa emergenza, la Asl di Latina il 14 luglio scorso aveva segnalato il caso alla Regione Lazio, chiedendo l'attivazione di misure straordinarie. E così, il 15 ottobre scorso la Regione ha dato il via libera a un incarico provvisorio, circoscritto alla zona, e nelle more dell'attribuzione di incarichi definitivi. Mobilitati anche i sindaci che, in attesa del medico, hanno messo a disposizione locali da adibire ad ambulatorio. Ma dopo l'ok della Regione, a metà novembre si è registrato il primo intoppo, perché il medico designato ha rinunciato all'incarico. Il primo a rendersi disponibile a dicembre inoltrato - è stato il dottor Scalzo, in posizione 1217 della graduatoria regionale. Il 23 dicembre, infatti, la Asl di Latina ha deliberato con atto a firma della direttrice generale Silvia Cavalli il suo arruolamento provvisorio per la durata di 11 mesi. Una scadenza che potrebbe essere anche anticipata qualora la Regione Lazio individuasse il medico titolare. Per sopperire alla carenza dei medici di famiglia avvertita da Nord a Sud della provincia pontina, la Asl di Latina ha provveduto anche a conferire altri tre incarichi, definiti in deroga. Si tratta di arruolamenti temporanei, per la funzione di medico per l'assistenza primaria, in attesa del conseguimento dell'attestato di formazione in Medicina generale. Attraverso tre distinte deliberazioni della manager Cavalli, entreranno quindi in convenzione con la Asl attraverso incarichi temporanei i dottori Marta Caccacci per il distretto Lt3 dei Monti Lepini e Veronica Tempera e Francesca Brignola per il distretto Lt2.

Pubblicata alla vigilia di Natale, sul sito istituzionale della Asl di Latina, la graduatoria relativa alla seconda scadenza della manifestazione di interesse rivolta a medici specializzati, specializzandi iscritti al penultimo o ultimo anno, medici abilitati e iscritti all'ordine professionale e medici in pensione, per conferimento di incarichi temporanei, con immediata disponibilità, per attività da svolgere nell'ambito dell'emergenza Covid. A seguito della stessa graduatoria, il direttore generale Cavalli ha disposto 20 incarichi di collaborazione per le vaccinazioni e tre incarichi per medici in supporto ai reparti Covid, presso Malattie infettive del Goretti. Infine due medici inadempienti all'obbligo vaccinale e quindi sospesi, sono stati riabilitati perché risultati esenti dall'obbligo vaccinale, ora potranno lavorare da remoto, in collaborazione con la posizione organizzativa di riferimento.

