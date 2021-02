CASTELFORTE

Continuano gli episodi di violenza nel sud pontino. Nonostante il grande cordoglio che tutto il comprensorio sta affrontando in questi giorni per la morte drammatica di Romeo Bondanese, nel Comune di Castelforte si è verificata un'altra rissa, che segue quella di Formia e le altre due di Gaeta: un fenomeno che in questo periodo sta registrando una escalation inquietante. Sabato scorso i carabinieri della stazione di Castelforte hanno dovuto richiedere addirittura l'aiuto dai colleghi di Itri per riuscire a porre fine ad una rissa che ha visto coinvolte quattro persone, in seguito denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino per i reati di rissa e danneggiamento. Ad essere deferiti sono stati un 38enne di Caserta, un 32enne e un 37enne di Castelforte e un 37enne di Santi Cosma e Damiano.

Secondo la ricostruzione degli uomini dell'Arma, diretti dal Capitano Michele Pascale, i quattro sarebbero venuti alle mani per futili motivi all'esterno di un ristorante della zona, dove si erano fermati per il pranzo. La rissa è degenerata in quanto, mentre se le stavano dando di santa ragione, hanno anche distrutto la vetrata della porta di ingresso del locale pubblico. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri, avvertiti dal proprietario del ristorante, ha permesso di sedare la lite. Dai controlli effettuati, è stato accertato che il 38enne campano proveniva da Caserta senza un motivo valido come lavoro e urgenze sanitarie, contravvenendo quindi al Dpcm che vieta gli spostamenti tra le regioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Per lui è stata emessa una sanzione amministrativa. Inoltre è stato emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio per un periodo di tre anni, con il preciso divieto tornare a Castelforte.

Giuseppe Mallozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA